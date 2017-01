OL : A 25 ans, Fofana met fin à sa carrière !

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

« C’est un terrible constat mais j’ai été déclaré inapte à la pratique du football », annonce Fofana sur le site officiel de l’OL, ce mercredi. Le milieu de terrain redoutait cet instant. Il a pourtant tout essayé, beaucoup souffert ces dernières années. Champion d’Europe avec les U19 en 2010, le joueur avait disputé son dernier match officiel le 16 mai 2015 face à Bordeaux. Touché par une ostéonécrose de la cheville droite depuis 2014, Fofana a subi de nombreuses opérations, fait preuve de patience, en vain.



De nombreux hommages sur les réseaux sociaux

Dramatique fin de parcours pour un jeune homme âgé de 25 ans seulement. « J'ai laissé le temps au temps pour essayer que ma cheville se régénère, explique-t-il. J'ai vraiment tout essayé mais aujourd'hui je suis malheureusement obligé de constater que ce n'est plus possible. L'état dans lequel est ma cheville ne me permet plus de jouer au football. » Si les supporters réclament déjà une standing-ovation à Aulas en son honneur, de nombreux hommages affluent depuis le début de la journée sur Twitter.





Une reconversion à Lyon

L’ancien havrais devrait toutefois rebondir assez rapidement au sein du club qui l’a fait grandir depuis 2011. Jean-Michel Aulas lui a déjà proposé une reconversion. « Il m'a expliqué qu'il voulait me garder au club, en dehors du domaine sportif, précise Fofana sur le site officiel de l’OL. Je vais prendre le temps de réfléchir car j'ai déjà eu plusieurs propositions, dans et en dehors du football mais je pense que je choisirai de rester à l'OL. J'ai aimé les propos et le projet de Jean-Michel Aulas. Je vais me décider très rapidement. »