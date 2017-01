OM : Le club entre dans une autre dimension

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En début de saison, l’OM avait négocié les arrivées de Gomis, de Thauvin (alors en prêt) Sakai ou encore Hubocan, Fanni Vainqueur et Njie. Pour ce Mercato hivernal, Sanson et Evra sont pour le moment venus renforcer l’effectif phocéen. Mais à moins d’une semaine de la fin de la période de transferts, les olympiens recherchent encore d’autres joueurs, ce qui devrait changer totalement le visage du onze marseillais.



Les rumeurs de transfert à Marseille :





L’équipe de Franck Passi et celle de Rudi Garcia

La première moitié de saison de l’OM était somme toute correcte mais les 26 buts encaissés en 21 journées (11ème défense du championnat) ont poussé les dirigeants olympiens à se renforcer. Avant le Mercato, Marseille n’avait pas de réel défenseur gauche et Rudi Garcia a fait de l’arrivée d’un véritable arrière gauche sa priorité.

Evra va donc occuper le poste pour lequel Rekik ou Bedimo, voire Doria, n’ont pas donné suffisamment de garanties. En plus d'un latéral gauche, Rudi Garcia attendrait encore au moins un défenseur central, un milieu de terrain, un milieu offensif et un avant-centre. Avant ces arrivées, voilà ce à quoi ressemblait l’équipe de l’OM :









Avec le côté gauche de l’équipe de France ?

Si pour le moment, seulement deux joueurs ont signé à Marseille, les derniers jours de janvier promettent plus d’arrivées côté olympien. Le dossier Payet devrait arriver à sa conclusion prochainement. Cela promet alors une association Evra-Payet à gauche, ce qui correspond aux choix de Didier Deschamps avec l’Equipe de France pendant l’Euro !

En plus du joueur de West Ham, les noms de Cabaye, Santos et Chedjou sont régulièrement cités. Enfin, devant, Nicolas Pépé de retour de la CAN est annoncé comme une possible doublure à Bafé Gomis. Ainsi, près de la moitié de la formation serait renouvelée en janvier.





Voilà ce à quoi pourrait ressembler l'OM d'ici la fin du Mercato