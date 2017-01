OM : Décision imminente dans le dossier Payet ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le principal feuilleton du Mercato vit peut-être ses derniers épisodes. L’OM et West Ham continuent de discuter l’arrivée de Dimitri Payet dans la cité phocéenne avant le 31 janvier. Les dernières informations laissent penser qu’un accord est très proche.



Retour sur les difficultés entre Dimitri Payet et West Ham





West Ham n’en veut plus

Les fans marseillais attendent cet accord avec impatience. Annoncé partant depuis quelques semaines à présent, Payet est officiellement toujours un joueur de West Ham, mais ce statut devrait évoluer bientôt. Les négociations se poursuivent entre Marseille et le club de Londres. Les deux parties seraient même sur le point de finaliser la venue du milieu de terrain chez les Olympiens pour une somme environnant 30 millions d’euros.

Un contrat de 4 ans et demi attend Dimitri Payet pour un salaire de 7 millions par an selon L'Equipe. West Ham approuverait donc les conditions proposées par les dirigeants olympiens. L'équipe désire à présent se séparer du joueur rapidement, à cause notamment de la pression des fans et de ses coéquipiersquine souhaitent plus la présence de leur ancienne star dans leurs rangs.





















« Tu peux rester pourrir ici »

En Angleterre, l’image de Dimitri Payet a en pris un coup. Sa volonté de partir d’un club qui lui a permis de rebondir ne passe pas, et les supporters des Hammers ont très vite oublié les slaloms endiablés, les dribbles surréalistes et les coups francs majestueux de leur numéro 27. Par exemple, l’ancien défenseur de West Ham, Rio Ferdinand n’a d’ailleurs pas hésité à donner son avis sur Dimitri Payet : « le club lui a donné les moyens de disputer l’Euro 2016, ils lui ont offert un nouveau contrat, et lui ont permis de devenir un joueur mondialement reconnu, et ça il faut le respecter. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la situation mais je comprends la frustration des fans. »

Il poursuit en expliquant comment selon lui il faudrait régler la situation de l’international tricolore : « Si j’étais en entraîneur, je dirais : « Ecoute, tant que je n’ai pas reçu ce que je demande financièrement, tu peux rester pourrir ici. » En principe, le départ de Payet vers Marseille devrait calmer les tensions du côté de Londres, la décision était attendue dans les prochaines heures.