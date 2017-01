OM : Dimitri Payet se rapprocherait de Marseille !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

S’il y a une qualité que l’on peut adresser à la cellule de recrutement de l’OM, c’est sa détermination. Après trois refus de transfert suite aux propositions phocéennes, les Olympiens continuent de se battre pour faire venir l’International français. Et cela pourrait bien finir par payer…







Le temps joue pour Marseille

Un jour c’est oui, l’autre non, et après peut-être… La tendance de la venue de Dimitri Payet à Marseille n’a pas toujours été claire ces derniers jours, mais la conclusion pourrait avoir lieu bientôt. Le milieu de terrain de West Ham dont le club ne voudrait plus, se rapproche à nouveau de la cité phocéenne. Après avoir demandé 40 millions dans un premier temps, puis 34, le club londonien serait prêt à laisser partir Payet pour une somme environnant 30 millions.

La colère des supporters qui ne veulent plus de lui sous le maillot des Hammers presserait les dirigeants à faciliter son départ, quitte à ne pas gagner autant qu’ils ne l’espéraient au début du mois. Le temps joue donc en faveur des Olympiens tant qu’aucun autre club ne se manifeste pour recruter Payet.











Payet, vraiment utile à West Ham ?

Une statistique étrange est sortie dernièrement sur les performances de Dimitri Payet à West Ham. Si sa qualité n’est remise en cause par personne, les résultats ne plaident pas en faveur de l’ancien Marseillais cette saison. Avec lui, West Ham a joué 18 rencontres et n’a remporté que 5 victoires. Sans lui, les londoniens ont disputé 4 matches pour un bilan de 3 victoires. Qui plus est, Payet n’a marqué que deux buts, et s’il est l’auteur de passes décisives et d’action de génie, West Ham semble obtenir de meilleurs résultats en son absence. A la vue de cette donnée, on peut comprendre que les Hammers soient prêts à le laisser filer à l’anglaise.