OM: les Phocéens perdent Bafétimbi Gomis, blessé au genou

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Dure soirée pour l'Olympique de Marseille à la Beaujoire. Non seulement, les Olympiens se sont inclinés face au FC Nantes (3-2), mais en plus, ils ont perdu Bafétimbi Gomis. Le buteur marseillais souffre d'une entorse au genou droit. Il pourrait être éloigné des terrains plusieurs semaines.

Il y a des soirs, comme ça, où rien ne va. Où tout semble contre vous. C'est peut-être ce qu'ont ressenti les Marseillais dimanche 12 février au stade de la Beaujoire. Opposés au FC Nantes en clôture de la 25e journée de Ligue 1, les hommes de Rudi Garcia ont essuyé un troisième revers consécutif à l'extérieur. Les Canaris ont fait la loi sur leur terrain (3-2).

Le 3e Olympien le plus utilisé est sur le flanc

Et comme si le goût amer de la défaite ne suffisait pas, l'Olympique de Marseille a perdu Bafétimbi Gomis, son capitaine. On jouait la 66e minute quand l'attaquant a dû quitter ses partenaires en grimaçant. Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OM, a apporté des précisions après la rencontre au sujet de la santé de son joueur : "On n'en sait pas plus, on verra les examens. Ce qui est sûr, c'est que c'est une entorse du genou. Il y a un caractère de gravité. Ce n'est pas une bonne chose de le voir sortir sur ce genre de situation".

Le verdict final des médecins fixera ce "caractère de gravité" et surtout la durée d'indisponibilité de Bafé Gomis. Mais sur la Canebière, on redoute que "La Panthère" soit absente plusieurs semaines. Cette saison, l'attaquant prêté par Swansea est le troisième joueur le plus utilisé à Marseille (1970 minutes) derrière Yohann Pelé (2250 minutes) et Hiroki Sakai (2033 minutes).

Gomis, c'est monsieur 50% à Marseille

Avant de se blesser, Bafétimbi Gomis était en grande forme. L'international français restait sur une série de six buts en quatre matches. A Nantes, il venait de relancer l'OM avec un doublé très symbolique : en signant ses 15e et 16e buts en Ligue 1 depuis son arrivée à l'OM fin août, l'avant-centre de 31 ans venait de faire aussi bien que lors de ses meilleures saisons, en 2007-2008 quand il jouait à Saint-Etienne, et en 2012-2013 quand il jouait à Lyon.

Marseille attend désormais d'en savoir plus sur l'état du genou de son buteur numéro un. Car en championnat, Bafétimbi Gomis pèse la moitié des buts du club en Ligue 1 (33 réalisations). Après lui, le joueur le plus prolifique est Florian Thauvin (6 buts). Puis, on trouve Clinton Njie et... Rolando, 3 buts chacun. En cas d'indisponibilité prolongée de Gomis, Dimitri Payet pourrait être amené à prendre le leadership de l'attaque marseillaise. Et les autres attaquants (Clinton Njie, Bouna Sarr, Aaron Leya Iseka, Florian Thauvin, voire Antoine Rabillard) devraient prendre la relève, sans oublier les milieux offensifs Rémy Cabella et Morgan Sanson.