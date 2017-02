OM-PSG : l’immense joie des joueurs parisiens après leur victoire éclatante à Marseille

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le journal L’Equipe titre "Quelle fessée !" tandis que l’édition des sports du quotidien régional La Provence lance "Piétinés" sur sa une… Ce lundi 27 février, les journaux sont au diapason pour évoquer le Classique OM-PSG disputé dimanche soir : les Rouge et Bleu n’ont fait qu’une bouchée des Marseillais au Stade Vélodrome (1-5).

Pas de danse et liesse avec les supporters en pleine nuit

Il faut remonter 63 ans dans le passé pour retrouver trace d’une déroute aussi terrible pour l’OM à domicile (0-4 le 23 août 1953 contre Nîmes). Les Parisiens, eux, ont signé le plus beau récital de leur histoire en terre marseillaise. Marquinhos, Cavani, Lucas, Draxler et Matuidi ont été les buteurs de ce succès historique, Fanni ayant seulement sauvé l’honneur des Phocéens.

Sur Twitter, le compte officiel du PSG a applaudi dès le coup de sifflet final la "manita" infligée au vieux rival, en référence à ce Clasico Barcelone-Real Madrid de novembre 2010 quand les Catalans humilièrent les Madrilènes (5-0). Quelques minutes après, plusieurs joueurs ont montré les coulisses du vestiaire en liesse. Serge Aurier, qui n’est pas entré en jeu, a lancé un live sur Instagram : lui et ses partenaires se sont adonnés notamment à quelques pas de danse pour fêter la victoire. L’Ivoirien a également partagé une vidéo où on le voit sauter de joie avec Edinson Cavani en compagnie des supporters venus attendre le retour des Parisiens en pleine nuit à l’aéroport du Bourget.





Merci à vous les ultras !! Pvnvm 🔵🔴❤️❤️ @cavaniofficial21 ✊🏾 Une publication partagée par Serge Aurier (@thecrazychild93) le 26 Févr. 2017 à 18h27 PST





Une victoire historique gravée dans les mémoires

Marquinhos, premier buteur de la soirée, a eu un mot sur Twitter pour les supporters, interdits de déplacement dans les Bouches-du-Rhône dimanche par mesure de sécurité. Même démarche pour Blaise Matuidi, dernier buteur du PSG et désormais fort de 12 victoires lors des Classiques (un record). Au Bourget, le milieu de terrain s’est même mué en chef d’orchestre avec les supporters pour entonner le chant "Allez Paris". Tout ça à trois heures du matin !









Thomas Meunier, élu homme du match, écrit sur Twitter que ce premier choc contre l’OM – il était remplaçant lors du 0-0 à l’aller – "restera gravé". Julian Draxler, qui a marqué son sixième but en onze matches sous le maillot parisien, a pris la pause avec Edinson Cavani pour fêter une "fantastique victoire". Lucas Moura a éteint tout suspense en marquant le but du 3-0 juste au retour des vestiaires. Le Brésilien était l'un des plus en vue dans les scènes de joie d'après-match. Javier Pastore, quant à lui, était titulaire pour la première fois depuis le 20 septembre dernier contre Dijon (3-0). Résultat ? En 55 minutes de jeu, l’Argentin a délivré une merveilleuse passe décisive à Cavani – une déviation à une touche de balle à l’aveugle – et a décalé Layvin Kurzawa d’un coup du foulard sur le troisième but signé Lucas. Cela valait bien une photo collector avec ses coéquipiers et des messages de félicitations pour tous. Après des mois pourris par les blessures, "El Flaco" est peut-être enfin de retour. Dimanche soir, cela s’est vu en tout cas…





Mon premier Classico! Il restera gravé celui-ci... #meunier #TÔTOUTARD #ICICESTPARIS Une publication partagée par Meunier Thomas 💏👪 (@thomas12meunier) le 26 Févr. 2017 à 15h20 PST









Fantastique victoire au Clasico // Fantastischer Sieg beim Classico // Fantastic victory at the Classico /w @cavaniofficial21 🔵🔴💥 #ompsg #icicestparis #allezpsg #classico #jdx Une publication partagée par Julian Draxler (@draxlerofficial) le 26 Févr. 2017 à 14h13 PST