OM – PSG : plus de 60 000 places déjà vendues !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le choc de dimanche soir entre l’OM et le PSG fait déjà saliver et le Vélodrome va afficher complet pour ce match. A 5 jours de la rencontre, les spectateurs se sont en effet rués sur les billets…

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille recevra le Paris Saint-Germain pour la rencontre phare de la 27ème journée de Ligue 1. Et pour ce match, l’OM est déjà assuré d’avoir une affluence exceptionnelle ! A quelques jours de la réception de Paris, la direction marseillaise a annoncé avoir vendu un nombre record de billets !







Plus de 62 000 billets vendus !

Dans son édition de mardi, le journal La Provence annonce en effet que le nombre de spectateurs pour le « Classique » entre le PSG et l’OM risque d’être impressionnant ! Nos confrères annoncent en effet que 62 000 billets ont été vendus pour la rencontre dimanche prochain ! L’Olympique de Marseille est par conséquent déjà assuré de battre son record d’affluence de la saison. Pour la réception des Girondins de Bordeaux, le Vélodrome avait en effet attiré 57 091 personnes pour ce match le 30 octobre dernier. Et la Provence précise que malgré toutes ces places vendues, il en reste encore… L’ambiance promet d’être très animée à Marseille pour la venue des Champions de France.











Le record du Vélodrome battu dimanche ?

Si l’on s’attarde sur les plus grandes affluences du Stade Vélodrome, on constate qu’en toute logique les oppositions entre Marseillais et Parisiens attirent toujours beaucoup de supporters. Le record du nombre de supporters au Vélodrome correspond d’ailleurs à un OM-PSG datant du 05 avril 2015 avec 65 148 personnes dans l’enceinte olympienne.

Au sixième rang des meilleurs affluences, on retrouve aussi un autre « Classique » celui du 07 févier 2016 qui avait réuni 63 235 supporters. Avec déjà 62 000 places vendues, cette rencontre pourrait rentrer dans les annales du club. Le match de dimanche soir pourrait donc battre un record, et devenir le Marseille – Paris avec le plus de spectateurs au stade Vélodrome !