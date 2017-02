OM-PSG : les raisons de croire en une victoire marseillaise !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Et si Marseille parvenait à battre le PSG ? Les Champions de France en titre partent favoris mais le déplacement au Vélodrome apparait risqué pour les hommes d’Emery, capables de la perfection (comme contre le FC Barcelone) ou du moins bien (nul 0-0 contre Toulouse), le tout en quelques jours d’intervalle.





Docteur Paris, Mister Saint-Germain

Marseille va faire face à une petite inconnue dimanche soir. Les Olympiens auront-ils droit au PSG flamboyant contre le FC Barcelone ou à celui qui peine à trouver la faille contre le TFC cinq jours plus tard ? Si Paris n’a pas connu la défaite en 2017, certaines de ses prestations peuvent inquiéter comme le succès contre Lille (2-1) au début du mois obtenu en toute fin de rencontre.

Les Marseillais pourraient profiter de passage à vide du PSG pour prendre les 3 points, Paris n’affichant pas toujours son niveau de la Ligue des champions en Ligue 1.











L’appui du Vélodrome

Le douzième homme aura son importance lors de cette rencontre. Sans supporters parisiens dans le stade qui leur sera totalement acquis, les hommes de Rudi Garcia pourraient se sentir pousser des ailes pour venir à bout des Parisiens. On annonce d’ailleurs une affluence record pour ce choc de la 27ème journée. Et à domicile, les Marseillais réalisent une superbe saison, ils sont la troisième équipe à domicile, n’ayant concédé la défaite qu’à une seule reprise, contre l’AS Monaco.











Un homme dans le match, Dimitri Payet

Recruté pour près de 30 millions d’euros cet hiver après un feuilleton très long, Dimitri Payet continue de monter en puissance avec l’OM. A présent proche de son meilleur niveau, l’ancien joueur de West Ham pourrait être un atout déterminant pour l’OM comme il avait l’habitude de l’être pour les Hammers en Premier League.

Auteur de son premier but contre Guingamp, il vient d’enchaîner deux matchs de 90 minutes contre Rennes et Nantes. Si physiquement il est prêt, il pourrait faire très mal à Aurier ou Meunier en face de lui et à la défense parisienne.









Marseille gagne le duel des absents

Selon toute vraisemblance, aucune des deux équipes ne sera au complet pour ce match. L’OM sera privé de Bafétimbi Gomis mais Paris devra probablement faire sans Thiago Silva et Angel Di Maria. Si le banc parisien ne manque pas de solutions de rechange talentueuses, leurs absences ont probablement coûté deux points contre Toulouse. Sans Gomis, l’OM a prouvé qu’ils pouvaient gagner avec N’Jie, buteur contre Rennes.







Les séries sont faites pour être battues

Le dernier succès de l’OM contre le PSG ? Il date du 27 novembre 2011 ! C’était au Vélodrome et les buteurs s’appelaient Rémy, Amalfitano et Ayew. Plus de cinq ans après, et treize matches sans avoir battu Paris, Marseille a l’occasion de mettre fin à cette série. Le match aller peut constituer une petite référence, les Olympiens étaient partis chercher le nul au Parc des Princes 0-0.