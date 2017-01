Paul Pogba et adidas s’associent pour une collection de vêtements

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Connu pour ses performances sur le terrain, Paul Pogba l’est aussi pour ses coupes de cheveux et ses jolis vêtements. En somme, personne ne s’étonnera de voir débarquer une collection de vêtements à son nom, en partenariat avec adidas.





Et maintenant, une collection de fringues

Auréolé du transfert le plus cher de l’histoire, Paul Pogba est plus qu’un simple joueur de football. Il est aussi un produit marketing sur lequel les marques peuvent capitaliser pour gagner beaucoup d’argent. adidas, son équipementier, ne s’y est pas trompé en donnant naissance à une collection portant le nom de Paul Pogba. Une manière supplémentaire d’appuyer sur la personnalité fashion de la star des Red Devils et son appétence pour la mode. Un empire Pogboom est en marche.





Du teasing sur Twitter

L’intéressé, lui-même, ne manque pas d’annoncer l’arrivée de la collection « Paul Pogba x adidas » avec une vidéo donnant un aperçu des futurs produits qui habilleront certains. La célèbre marque a carrément créé un logo pour le joueur, un double P majuscule, et il sera apposé sur des T-shirts, des sacs, des casquettes… En bref, tout ce qui pourra aider à avoir le « swag » dans la rue. Les coloris noir et or ont, semble-t-il, obtenu la préférence des designers et on remarquera des imprimés phosphorescents dans la vidéo postée par Pogba sur Twitter. Dans cette dernière, on peut également voir ses futurs crampons signature, des ACE 17.





Hommage à ses origines parisiennes

La collection met également en avant quelques éléments essentiels de la vie de la Pogba, notamment la ville de Paris, près de laquelle le milieu de terrain a passé son enfance. La collection « PP x adidas » sera disponible prochainement dans les magasins de la firme allemande.