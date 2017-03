Paul Pogba s'offre déjà un record en Premier League

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Décrié en début de saison, le milieu de Manchester à retrouvé ses marques à Old Trafford et carbure déjà à plein régime.

Déjà joueur le plus cher de l’histoire du football, le milieu de terrain de l’Equipe de France et de Manchester United est également détenteur d’un nouveau record en Premier League.





Meilleur passeur de Premier League

Premier joueur de l’histoire acheté plus de 100 M€ l’été dernier en provenance de la Juventus Turin, Paul Pogba était particulièrement attendu par les observateurs et les supporters pour sa première saison, depuis 2012, sous les couleurs des Red Devils. Malgré des débuts chaotiques et plutôt décevants au sein d’une équipe qui peinait à trouver la bonne carburation, il réalise pourtant un exercice plus qu’honorable.







En effet, il est devenu le premier joueur en Premier League cette saison à réussir plus de 1000 passes dans le camp adverse. Avec 1029 passes réussies, il se place devant le milieu de terrain de Liverpool Josh Henderson (987) et le meneur de jeu allemand Mesut Özil (954). A noter que son ratio est également impressionnant puisque 83.05 % de ses tentatives arrivent à destination.





Un premier titre avant la Ligue Europa ?

Cette première saison sous les ordres de José Mourinho lui aura déjà permis de soulever un premier trophée ce week-end avec Manchester United. Vainqueurs de Southampton 3-2 au bout du suspens grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic, les Red Devils ont ainsi remporté leur cinquième League Cup.



Un succès qui pourrait en appeler d’autres dès cette saison. Si en championnat, le titre semble promis à Chelsea et qu’une qualification en Ligue des Champions satisferait l’ensemble du club, Manchester pourrait cependant profiter de la Cup ou de l’Europa League pour briller de nouveau. Favoris sur la scène européenne, ils devront néanmoins se défaire de Chelsea dans leur quart de finale de Cup, pas vraiment une sinécure…