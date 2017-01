Pays-Bas : Fin de carrière pour Van Gaal

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

« Je pleurais de devoir arrêter. Après j'ai changé cela en congé sabbatique. Maintenant je ne crois pas que je reviendrai. » Dans une interview accordée à De Telegraaf lundi, Louis Van Gaal est allé droit au but. Il met « un terme définitif » à sa carrière.







Un drame familial à l'origine de sa décision





Une décision, semble-t-il, mûrement réfléchie après le décès de son gendre survenu il y a près d’un mois. Le technicien néerlandais ne s’en cache pas, les événements dramatiques qui ont touché sa famille ont lourdement pesé dans la balance. « Tellement de choses se sont passées dans ma famille. Cela vous met face à la réalité », a-t-il expliqué. Démis de ses fonctions à Manchester United en mai dernier, à un an du terme de son contrat, Louis Van Gaal quitte le monde du football avec un immense palmarès.





Un palmarès éloquent





Vainqueur de quatre championnats des Pays-Bas, Van Gaal a aussi remporté la Ligue des champions avec l’Ajax en 1995. Entraîneur du FC Barcelone à deux reprises dans sa carrière entre 1997 et 2003, Van Gaal y a remporté deux Championnats et une coupe d’Espagne. Une performance qu’il a presque rééditée en Allemagne avec le Bayern Munich (un Championnat et une Coupe). Sollicité par la Chine à de nombreuses reprises ces derniers mois, depuis son départ de Manchester United, Louis Van Gaal laissera derrière lui une image contrastée.





« Je suis un démocrate avec une forte personnalité »





Discret sur sa vie privée, le technicien néerlandais traîne l’image d’un homme imbu de sa personne, égocentrique et fou à lier. « Je suis un démocrate avec une forte personnalité », déclarait-il à l’occasion de son intronisation à Manchester United. Intransigeant, Van Gaal a également lancé des très grands talents partout où il est passé. Il est surtout l’un des entraîneurs les plus titrés de sa génération, raison pour laquelle il a reçu lundi un Life Time Award pour l’ensemble de sa carrière, lors du congrès du Big Improvement Day à Scheveningen.