Pays-Bas : Louis Van Gaal dément vouloir prendre sa retraite

C’est ce que l’on pourrait appeler un faux départ. Alors qu’il annonçait lundi vouloir mettre un terme définitif à sa carrière en raison de drames familiaux, Louis Van Gaal n’est plus aussi catégorique.

Un démenti à la télévision espagnole

« Je pleurais de devoir arrêter. Après j'ai changé cela en congé sabbatique. Maintenant je ne crois pas que je reviendrai. », pouvait-on lire lundi chez nos confrères de De Telegraaf. A 65 ans, celui qui a remporté la Ligue des champions en 1995 avec l’Ajax Amsterdam raccrochait de façon définitive. C’est ce que l’on pensait en tout cas, jusqu’à ce qu’il prenne la parole chez nos confrères de la Cadena Ser, mardi soir. « Je ne m'en souviens pas, la presse néerlandaise écrit ce qu'elle veut », lançait-il à cette occasion.

Une retraite sous conditions

«Je ne prends pas ma retraite, poursuivait-il. Je vais prendre une année sabbatique et je déciderai ensuite, en juin ou en juillet. Cela dépendra des offres. » Des opportunités, Van Gaal en a eu, et pas seulement en Chine. A la télévision espagnole, il a reconnu avoir été approché par le FC Valence il y a un mois afin de reprendre l’équipe, sans donner suite. D’ici quelques mois, on saura. « Je vais peut-être décider si c’est oui ou si c’est non. Et il y a de fortes possibilités que je me retire. Mais ce n’est pas définitif. »

Xabi Alonso retraité en juillet ?

Si tel est le cas, il imitera un autre monument du football, pressenti pour raccrocher les crampons. D’après Bild, Xabi Alonso aurait fait part de son intention de prendre sa retraite à la direction du Bayern Munich. En fin de contrat en juin, le milieu de terrain espagnol affirmait pourtant vouloir poursuivre avec le club bavarois.