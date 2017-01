Pep Guardiola et José Mourinho ont une bête noire : Jürgen Klopp

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Jürgen Klopp est le seul entraîneur à compter au moins 50% de victoires contre Pep Guardiola et José Mourinho sur un minimum de 6 confrontations. Ce week-end, il se déplace sur la pelouse de Manchester United avec Liverpool (dimanche 17h) et tentera d’améliorer un peu plus son bilan face au Portugais.