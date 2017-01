Plus jeune, Paul Pogba pleurait après les défaites

Par Laurent TITY | Ecrit pour TF1 |

Paul Pogba n’est pas arrivé là par hasard. Certes très talentueux, l’ancien joueur de la Juventus Turin fait également preuve d’une force mentale hors normes. Le Manchester Evening News s’est plongé dans les origines du milieu de terrain de Manchester United pour tenter de comprendre comment il est devenu ce qu'il est aujourd’hui, une star du football mondial.





Une haine viscérale de la défaite

Dès son plus jeune âge, l’international tricolore (44 sélections) a détesté la défaite. Sambou Tati, son entraîneur à Roissy-en-Brie, confirme que déjà enfant, Pogba avait un mental d’acier. « Il était très fort pour son âge parce qu’il était fort dans la tête. C’est un vrai gagneur, confie-t-il. Quand on est un gagneur, on ne veut pas perdre et quand on perd on est énervé, on devient fou. Et Paul, quand il était jeune et qu’il perdait, il était très énervé. Je me souviens qu’il avait tendance à pleurer. »

Un transfert à assumer

Depuis, le petit Paul a bien grandi mais sa force mentale ne l’a pas quitté. En devenant le joueur le plus cher de l’histoire lors de son transfert de la Juventus à Manchester United (110 millions d’euros), Pogba a eu un nouveau statut à assumer. Et il y parvient parfaitement désormais, malgré un début de saison timide du côté d’Old Trafford. Aujourd’hui, il semble parfaitement épanoui chez les Red Devils.