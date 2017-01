Pourquoi l’Algérie peut remporter la CAN 2017 ?

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

L’Algérie peut-elle remporter la CAN 2017 ? Oui, sans aucun doute ! Va-t-elle le faire ? Impossible à dire mais certains éléments font de la sélection algérienne un prétendant très sérieux à la victoire finale.





Une génération en or

Les Fennecs peuvent se reposer sur une très bonne génération qui s’est faite connaître lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Malgré l’absence de Ryad Boudebouz, blessé avec Montpellier, Georges Leekens pourra compter sur une attaque de feu emmenée par le duo de Leicester, Riyad Mahrez et Islam Slimani. Pour les épauler, on retrouvera quelques figures bien connues de notre Ligue 1, Rachid Ghezzal (Olympique Lyonnais) et l’ancien Rennais Yassine Brahimi (FC Porto).

Le groupe de la mort

Dans le groupe B avec la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe, l’Algérie est dans le groupe de la mort de cette CAN 2017. Mais comment cela peut-il être un avantage ? Plusieurs raisons à cela. S’ils parviennent à sortir de cette poule, les Fennecs pourront se mesurer à tout le monde dans cette compétition. Par ailleurs, lors de sa seule victoire dans la CAN, l’Algérie avait déjà hérité d’un groupe très relevé avec le Nigéria, l’Egypte et la Côte d’Ivoire. Résultat, les Algériens avaient terminé en tête de leur groupe avec 3 victoires en 3 matchs, 10 buts marqués et un seul encaissé. Un signe du destin ?

Le facteur X : Riyad Mahrez

Avec le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez est LA star de cette CAN 2017. L’attaquant de Leicester, champion d’Angleterre en titre, reste sur une saison incroyable qui l’a vu être élu meilleur joueur de Premier League avec 17 buts et 10 passes décisives en 37 matchs. S’il connait un début de saison moins tonitruant cette année avec les Foxes (3 buts en 20 matchs de championnat et 4 buts en 5 matchs de Ligue des champions), Mahrez a été élu Ballon d’Or Africain de l’année. Le dernier algérien à avoir obtenu cette distinction ? Un certain Rabah Madjer, sacré en 1987 avant de remporter la CAN, dont il a été élu meilleur joueur, en 1990. Une coïncidence que les supporters algériens n’auront certainement pas manqué de relever.

Rendez-vous dimanche à 17h les débuts de l’Algérie dans cette CAN 2017 face au Zimbabwe. Les Fennecs sont attendus au tournant.