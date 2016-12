Premier League : 13 de suite pour Chelsea, 5 de suite pour Manchester United

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

En attendant le choc entre Manchester City et Liverpool, Chelsea s’est offert un joli spectacle pour signer une treizième victoire de suite en championnat. En parallèle, Manchester United a continué, aussi, sa belle série.





Rien n’arrête Chelsea

On ne pourra rien reprocher à Stoke City ou, plutôt, les Potters n’ont rien à se reprocher au sortir de leur défaite sur la pelouse de Stamford Bridge. Menés 1-0 à la pause malgré un bon premier quart d’heure, soit le temps que la machine des Blues se mette en route, ils ont subi la loi des leaders alors qu’ils étaient parvenus à revenir deux fois au score. Indi (46e) avait répondu à Cahill (34e), Crouch (64e) à Willian (57e) mais le même Willian n’a pas douté longtemps pour redonner l’avantage à Chelsea (65e) avant que l’infatigable Diego Costa, d’abord maladroit, ne valide la victoire londonienne (85e).





Les hommes d’Antonio Conte survolent la Premier League en signant leur treizième succès de rang, synonyme de record égalé avec celui d’Arsenal en 2001/2002. Un de plus et ils seront seuls tout en haut, comme ils le sont actuellement au classement. En effet, ils comptent provisoirement 9 et 10 points d’avance sur Liverpool et Manchester City, qui s’affrontent dans le choc de la 19e journée. Surtout, ils dégagent une impression de maîtrise et de puissance faisant d’eux les favoris sans contestation possible pour le titre. Car il faudra aller les chercher…





Manchester United ne passe pas loin de la correctionnelle

Les Red Devils l’ont échappé belle. À Old Trafford, les Red Devils de José Mourinho ont été bousculés jusqu’à la 85e minute et il a fallu un miracle pour qu’ils l’emportent. Dominateurs dans la possession, très imprécis et pas aidés par la chance (deux poteaux), ils s’en sont remis aux Français Paul Pogba et Anthony Martial. L’attaquant a égalisé (85e) et le milieu de terrain a offert les trois points à Manchester (86e) alors que Leadbitter avait ouvert le score pour Middlesbrough. C’est finalement une cinquième victoire de rang pour les Red Devils, qui reviennent à hauteur de Tottenham (les Spurs joueront demain). La troupe de José Mourinho termine bien 2016, même si ce fut très compliqué.





Leicester bat West Ham

Dans les autres rencontres de la 19e journée, on retiendra notamment la victoire de Leicester face à West Ham grâce à l’unique but de Slimani. Elle vient mettre fin à une disette de trois matches sans gagner pour les Foxes et à la série de trois succès des Hammers. De son côté, Burnley a étrillé Sunderland à domicile (4-1) et Swansea a lourdement chuté chez lui face à Bournemouth (0-3).



Les résultats de la 19e journée de Premier League