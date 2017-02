Premier League : Chelsea s'envole devant Arsenal, Liverpool s'enfonce, les Spurs s'accrochent

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Arsenal n'a pas vu le jour dans le choc de la 24e journée de Premier League. A Stamford Bridge, les Blues ont balayé les Gunners (3-1) et les ont sans doute définitivement écarté de la course au titre. Liverpool s'est incliné à Hull (2-0) tandis que Tottenham a pris la mesure de Middlesbrough (1-0).

Chelsea-Arsenal : 3-1



Chelsea n'avait sans doute pas oublié l'affront du 24 septembre dernier. Défaits 3-0 à l'Emirates Stadium par Arsenal, les Blues semblaient bien peu sûrs de leur force. Et pourtant : ils avaient ensuite enchaîné 14 victoires de rang. Et ce 4 février, les leaders de la Premier League ont pris leur revanche contre les Gunners à domicile en s'imposant 3-1.



Marcos Alonso a mis les siens sur les bons rails en ouvrant le score dès la 13e minute. Un but qui aurait dû être refusé d'après Arsène Wenger car le défenseur espagnol a donné involontairement un coup de coude à Hector Bellerin au moment de marquer de la tête. L'arbitre en a décidé autrement. Arsenal a bien réagi, mais Thibaut Courtois est resté solide, puis son compatriote belge Eden Hazard a fait le break (53e) après un superbe numéro de soliste sur lequel trois Gunners ont été éliminés. Enfin, l'ex-joueur d'Arsenal Cesc Fabregas a profité d'une grosse bévue de Petr Cech pour tuer tout suspense d'un lob bien dosé (85e). Olivier Giroud a sauvé l'honneur de la tête (90+1e). Au classement, Chelsea compte désormais 59 points. Arsenal, 3e avec 47 points, est décroché.





Hull City-Liverpool : 2-0



Les rêves de titre s'envolent pour Liverpool. Les Reds n'ont toujours pas gagné en 2017. Ils comptent désormais trois nuls et deux défaites avec cet revers concédé sur le terrain de Hull City (2-0). La domination globale des Reds n'a pas suffi face aux Tigers. Au contraire, ce sont les locaux qui ont frappé les premiers en toute fin de première période grâce à leur recrue sénégalaise Alfred N'Diaye, pas franchement pressé par la défense liverpuldienne. Il a ainsi marqué son premier but pour son premier match. Oumar Niasse (84e) a inscrit le but du break pour Hull. Liverpool, 46 points, pourrait être dépassé par Manchester City à l'issue de la 24e journée si les Citizens ne perdent pas contre Swansea dimanche. Hull City est 18e avec 20 points.





Tottenham-Middlesbrough : 1-0



Service minimum pour les Spurs contre le promu Middlesbrough. A White Hart Lane, Tottenham s'est imposé sur le plus petit des scores (1-0), mais ça suffit au bonheur des hommes de Mauricio Pochettino, qui n'ont plus mordu la poussière en Premier League depuis la mi-novembre. C'est le buteur-maison Harry Kane qui a offert la victoire sur penalty (58e). Le Sud-Coréen Heung-Min Son a obtenu l'offrande en étant fauché dans la surface. Le milieu de terrain tricolore Moussa Sissoko est entré en jeu dans les dix dernières minutes tandis que le capitaine Hugo Lloris était titulaire dans la cage. Tottenham occupe la 2e place avec 50 points et reste un peu au contact du leader Chelsea, qui compte neuf longueurs d'avance. Boro est 15e.