Premier League - Au fond du trou, Arsenal a réalisé un véritable miracle (et peut remercier Giroud)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Vu les circonstances, Arsenal peut se dire qu'il est un véritable miraculé. Complètement à côté de la plaque, dans tous les sens du terme, pendant une heure sur la pelouse de Bournemouth, le club londonien est parvenu à réaliser un miracle en ramenant finalement un point de son déplacement du Vitality Stadium.

Mené 3-0 à l'heure de jeu et complètement dépassé, le champion d'Angleterre 2004 est donc parvenu à arracher un match nul improbable (3-3), suite à une réaction d'orgueil dont lui seul a le secret. Remis dans le coup par les buts tardifs d'Alexis Sanchez (70e) et Lucas Pérez (75e), Arsenal a finalement trouvé le moyen d'égaliser dans le temps additionnel grâce à Olivier Giroud (90e+2). Longtemps maître de la rencontre, Bournemouth, réduit à dix à huit minutes du terme après l'expulsion de Simon Francis (82e), a longtemps plié avant de rompre à quelques secondes de la délivrance.









Chelsea avec 11 points d'avance mercredi soir ?



Auteur d'un but stratosphérique dimanche dernier face à Crystal Palace, le Français a une nouvelle démontré qu'il était si précieux au sein de l'effectif des Gunners. Son 6e but de la saison en Premier League va lui réellement compter dans la suite de la saison du club londonien, ne serait-ce qu'au point de vue de la confiance.

Il ne compensera pourtant pas la première heure désastreuses des troupes d'Arsène Wenger. Friables défensivement, en retard dans les duels et amorphes en attaque, les canonniers ont signé de loin la pire prestation de leur saison. Il faut le dire : les Gunners ont perdu deux énormes points dans la quête au titre et plus probablement une grosse partie de leurs illusions.



La conséquence sera comptable après ce loupé. Officiellement hors du podium au soir de cette 20e journée, les Londoniens, qui comptent 1 point de retard sur Manchester City, 3e, et 3 sur Liverpool, 2e, vont regarder Chelsea et la première place de très très loin désormais. Si les Blues l'emportent sur la pelouse de Tottenham, mercredi soir, ils pourraient repousser Arsenal à 11 longueurs. Même si la saison est loin d'être terminée, le temps commence à être long du côté de l'Emirates. Les saisons et leurs scénarios se ressemblent de plus en plus. Monde cruel.