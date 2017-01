Premier League : Gestede traîne un record pour le moins embarrassant

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

Rudy Gestede est un véritable chat noir, le sort s'acharne. Le Béninois a disputé son 32ème match sans la moindre victoire en Premier League, ce week-end. Une terrible statistique dont la plupart des footballeurs se seraient bien passés, lui le premier. Transfuge d’Aston Villa, il était remplaçant avec Middlesbrough à l’occasion de la 21ème journée.







Huit mois sans fouler une pelouse de Premier League





Il est finalement entré peu après l’heure de jeu, en lieu et place de Cristhian Stuani, sans toutefois parvenir à trouver la faille contre Watford. Hormis une frappe puissante longue distance, le natif d’Essey-lès-Nancy n’a pas eu l’occasion de s’illustrer. A sa décharge, Gestede n’avait plus foulé les pelouses de Premier League depuis huit mois. Pour assister à une dernière victoire de sa part, il faut remonter au match d’ouverture de la saison passée entre Aston Villa et Bournemouth.





Gestede avait marqué pour sa dernière victoire





Les Villans, qui évoluent depuis en Championship (D2 anglaise) l’avaient alors emporté sur la plus petite des marges grâce à … Rudy Gestede ! Buteur à quatre reprises en Championship cette saison, avant de retrouver l’élite cet hiver, l’ancien messin a signé un contrat de quatre ans avec Middlesbrough, soit autant d’années à sa disposition pour retrouver le chemin des filets. Et pourquoi pas dès la prochaine journée à l’occasion de la réception de West Ham, samedi (16h) ? On lui souhaite en tout cas de ne pas vivre l’épisode tragique d’un autre lorrain, ayant évolué au FC Metz célèbre pour sa malchance. Pour son ultime match avec les Grenats en 2001, Sylvain Kastendeuch a rejoint l’hôpital après six minutes de jeu seulement, assommé par un ballon reçu en plein visage.