Premier League - Guardiola : "Le processus de ma fin de carrière s’est déjà enclenché"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

En marge du succès de Manchester City face à Burnley (2-1), lundi, Pep Guardiola a lancé une bombe à toute la planète foot concernant son avenir proche. "J’arrive à la fin de ma carrière de coach, j'en suis sûr", a indiqué un technicien catalan, visiblement usé, dans un entretien donné à la NBC, dans le cadre de l'émission "Inside the Mind of Pep Guardiola."

En règle générale, les entretiens de Pep Guardiola avec la presse valent toujours le détour. Celui donné par le technicien de Manchester City à NBC, dans le cadre d'une émission spéciale qui lui était consacrée par le média américain ("Inside the Mind of Pep Guardiola"), a peut-être marqué un tournant.

Visiblement lessivé, le technicien catalan a évoqué, lors de cet entretien diffusé lundi par le diffuseur américain de la Premier League, son futur proche. Et contre toute attente il devrait s'inscrire loin du football. "Je serai à Manchester City les trois prochaines années. Peut-être plus", a indiqué Guardiola. "Mais j’arrive à la fin de ma carrière de coach, j'en suis sûr."









Guardiola : "Manchester City sera l'une des dernières équipes que je vais entraîner"

Guardiola, 45 ans, qui a entamé l'été dernier à City sa neuvième saison en tant que technicien, a visiblement commencé à subir un énorme contrecoup qui va de pair avec son métier. Un métier usant qu'il n'a délaissé qu'une seule année pour prendre du recul après sa période glorieuse à la tête du FC Barcelone (2008-2012). "Je ne serai pas sur un banc jusqu’à mes 60, 65 ans", a-t-il ensuite renchéri. "Je sens que le processus de ma fin de carrière s’est déjà enclenché."

Ses déclarations sont revenues sur le tapis lors de la conférence de presse d'après-match lors du succès de Manchester City face à Burnley (2-1), lundi soir. Répondant à une question d'un journaliste, qui lui demandait - en faisant référence à l'entretien donné à la NBC - si Manchester City serait bien le dernier club de sa carrière, l'ancien entraîneur du Barça a répondu par l'affirmative (disponible ici sur le site du Mirror).

"Elle sera l'une des dernières, c'est sûr et certain", a expliqué Guardiola, visiblement sûr de lui. Questionné sur le fait de vouloir se retirer aussi "jeune", l'ancien technicien du Bayern Munich s'est cette fois montré beaucoup plus catégorique : "Parce que je l'ai décidé."



Le parcours de Pep Guardiola en tant que technicien :

2007-2008 - FC Barcelone B

2008-2012 - FC Barcelone

2013-2016 - Bayern Munich

Depuis 2016 - Manchester City