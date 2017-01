Premier League - L'équipe type de la première partie de saison

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Gardien : Lloris

Si Tottenham dispose de la deuxième meilleur défense de Premier League (14 buts, contre 13 à Chelsea), c'est aussi grâce à Hugo Lloris. Meilleur que jamais, le capitaine de l'équipe de France est la pièce maîtresse du secteur défensif rajeuni des Spurs.

Défense : Azpilicueta, David Luiz, van Dijk, Rose

Deux défenseurs de Chelsea forment ce back four : César Azpilicueta, repositionné comme défenseur central dans le système en 3-4-3 d'Antonio Conte, et David Luiz, qui a retrouvé un niveau plus conforme à ses capacités.

L'aérien Virgil van Dijk a confirmé sa première bonne saisons avec Southampton et s'impose comme l'une des références au poste de stoppeur cette saison. Le très mobile et offensif, Danny Rose a contribué a la forme croissante de Tottenham en championnat.

Milieu de terrain (défensif) : Kanté, Matic

Le duo de récupérateur de Chelsea est la plaque tournante du système de Conte. Très proche de la défense, Kanté est un aspirateur de ballons digne de Claude Makélélé et surtout un organisateur fin et précis. A ses côtés, Nemanja Matic a retrouvé de sa superbe après un exercice 2015/2016 très compliqué. Le Serbe fait le lien milieu - attaque avec efficacité et organise le jeu des Blues.

Milieu de terrain (offensif) : Lallana, De Bruyne, Hazard

Trois profils différents pour animer le secteur offensif de notre 4-2-3-1. Le très actif et travailleur Adam Lallana (Liverpool) a enfin retrouvé un niveau conformé à ce qu'il avait montré lors de son passage à Southampton. Avec 7 passes décisives, il est le deuxième meilleur passeur de la Premier League derrière Kévin De Bruyne (9 passes).

La polyvalence et la qualité du jeu de passe du Belge, un des rares à avoir affiché un niveau constant à Manchester City depuis le début de la saison, font de l'ancien joueur de Wolfsburg un dépositaire du jeu tout trouvé pour cette équipe.

A leurs côtés, on retrouve Eden Hazard. A côté de ses crampons la saison dernière, le Belge a retrouvé toutes ses sensations de percussion avec l'arrivée d'Antonio Conte à Londres. Sa grosse activité dans son couloir gauchepermet à Chelsea de rester équilibré et d'être tout le temps dangereux offensivement.

Attaquant : Diego Costa

Le bulldozer est de retour. Auteur de 14 buts depuis le début de la saison, Diego Costa a lui aussi retrouvé son niveau d'il y a deux saisons. Actuel meilleur buteur de la Premier League, sa capacité de projection en contre, sa faculté à pouvoir jouer en pivot, à passer sur les défenses et son efficacité dans la surface font de lui un attaquant complet pour ce système à un seul attaqué, spécialement pensé pour lui.

Entraîneur : Antonio Conte

Après un début de saison où son Chelsea n'affichait aucun équilibre dans un système en 4-2-4 (puis en 4-3-3 et 4-2-3-1), l'Italien a décidé de tout changer et d'opter pour un système qu'il maîtrise : le 3-4-3. Utilisé pour la première fois lors des 25 dernières minute du derby londonien disputé face à Arsenal (défaite 3-0 à l'Emirates), le 24 septembre dernier, ce schéma a fait le bonheur de tout un club. Depuis cette révolution, le club londonien a enchaîné 13 succès de rang et pris les commandes du championnat.

Le banc :

Thibaut Courtois (G)



Nicolas Otamendi

Jordan Henderson

Ander Herrera

Sadio Mané

Philippe Coutinho

Alexis Sanchez