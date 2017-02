Premier League : Leicester City en plein cauchemar

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Les champions d'Angleterre viennent de subir leur cinquième défaite consécutive. Ils n'ont plus marqué un but depuis une éternité et la lutte pour le maintien s'annonce très difficile. Leicester est en grand danger.

Les temps changent... En mai dernier, le championnat d'Angleterre se concluait sur une histoire fabuleuse : celle de Leicester City, champion au nez et à la barbe de tous les mastodontes de Premier League. Personne n'attendait les Foxes à un tel niveau. Quelques mois plus tard, on se dit la même chose : qui pouvait s'attendre à voir les Foxes lutter à ce point pour leur survie ?

Recrutement raté, attaquants perdus...

L'épopée de la saison 2015-2016 avait peu de chances de se répéter. Mais de là à vivre un tel calvaire... A Leicester, le départ de N'Golo Kanté pour Chelsea a fait de gros dégâts. Si les deux autres joueurs essentiels de la saison dernière, Riyad Mahrez et Jamie Vardy, sont restés, le reste du recrutement n'a pas été à la hauteur. Nampalys Mendy a à peine joué à cause d'une vilaine blessure à une cheville, Islam Slimani peine à la pointe de l'attaque, Ahmed Musa est encore plus en difficulté...

Paradoxalement, Leicester City s'en est très bien sorti en Ligue des champions. Qualifiés pour la première fois pour la compétition d'élite européenne, les Foxes ont réussi à terminer à la première place de leur poule, devant le FC Porto. Mais en Angleterre, la situation devient très délicate. Le temps où Leicester caracolait en tête est bien loin.

La pire équipe d'Angleterre sur ce début d'année 2017

Avec seulement cinq victoires sur la première moitié de la saison de Premier League, le champion en titre faisait déjà pâle figure fin décembre. Le début d'année 2017 est encore plus catastrophique : après un match nul à Middlesbrough, Wes Morgan et ses partenaires ont essuyé cinq revers consécutifs ! Et les voilà aux portes de la zone de relégation. Après la défaite 2-0 à Swansea lors de la 25e journée, ils pointent à la 17e place avec seulement un point d'avance sur Hull City, le premier relégable.



Leicester n'a toujours pas marqué le moindre but en 2017. Six matches sans marquer, c'est un record pour un champion sortant. Cela fait 10 heures que les Foxes courent après un but. Jamie Vardy, lui, n'a pas tenté un seul tir depuis plus de 500 minutes. Pire encore : dans tout le circuit professionnel en Angleterre, aucune équipe n'a un bilan plus calamiteux sur ce mois et demi de compétition. Claudio Ranieri est désemparé. "Cette saison est incroyable. Nous avons deux problèmes : encaisser des buts et ne pas en marquer. Nous devons en parler ensemble pour trouver des solutions. Ce n'est pas possible de continuer comme ça", a-t-il déclaré après la défaite à Swansea. Les prochains rendez-vous outre-Manche ne s'annoncent pas aisés : Leicester va recevoir Liverpool et se déplacer à Arsenal, deux clubs qui visent le haut du tableau, et va aussi jouer contre Hull City, un concurrent dans la course au maintien.