Premier League : les maillots d’Arsenal pour la saison 2017/2018 en fuite

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Les maillots domicile, extérieur et third d'Arsenal pour la saison prochaine sont apparus sur la toile. Il y a du changement à prévoir.

Comme chaque année, nous avons l’occasion de découvrir les maillots des équipes avant leur révélation officielle. Que porteront les joueurs d’Arsenal à domicile et à l’extérieur la saison prochaine ?



Tradition

Selon les photos dévoilées par Footy Headlines, Arsenal fera dans la tradition la saison prochaine. La tenue à domicile arborera toujours la couleur rouge, à ceci près qu’elle revendiquera une teinte plus sombre. Les manches seront blanches et on retrouvera bien évidemment le logo du club, de la marque Puma et du sponsor Fly Emirates. On remarquera par ailleurs la présence d’un vrai col bicolore à boutons. Le short et les chaussettes qui complètent le maillot devraient être blancs. Mais cela reste à confirmer.



Du changement pour l’extérieur

Les Gunners devraient en terminer avec le jaune pour leurs déplacements. À l’extérieur, les Londoniens s’afficheront avec un maillot bleu dégradé aussi élégant que tendance. La partie basse, foncée, s’éclaircira jusqu’aux épaules. Cette finition est décrite comme « un sens du style avec une touche de classe. » Ici, le col sera simple et rond tandis que le short et les chaussettes seront bleus foncés pour aller de pair avec le bas du maillot malgré des logos blancs.





La troisième tenue, pour sa part, mélangera le noir, le gris très sombre et le rose. Équipée du même col que le maillot domicile, elle a été pensée dans l'esprit d'« illustrer les nuits londoniennes ».



Rendez-vous en mai

Il reste donc encore à officialiser ces différents kits, sachant que les vêtements présentés seront disponibles à la vente à la fin du mois de mai. Le changement de couleur pour l’extérieur préfigure des évolutions encore plus importantes au sein du club : Arsène Wenger arrive en fin de contrat et certaines stars, comme Alexis Sanchez et Mesut Ozil, sont sur le départ…