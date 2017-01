Premier League : Pogba désigne les héritiers de Messi et Ronaldo

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

Le football n’a d’yeux que pour eux. Depuis 2008 et le premier ballon d’or de Cristiano Ronaldo, le Portugais et son meilleur ennemi, Lionel Messi, raflent les distinctions individuelles les plus prestigieuses. Chacun d’eux chasse les records, leur performances sont scrutées pour savoir lequel de ces magiciens surpasse l’autre. Une furia médiatique s'est depuis longtemps emparée du microcosme footballistique. Mais leur règne commun finira bien par arriver à son terme. La jeune génération n'a d'ailleurs pas attendu pour frapper à la porte.

« Il y a tellement de joueurs capables de les remplacer »

Paul Pogba en est l'un des plus fameux ambassadeurs. Le milieu de terrain des Red Devils est déjà une immense star, aussi bien sur le terrain, qu’en dehors où il jouit d’une aura et d'une popularité sans pareille. Dans une interview accordée à ESPN ce week-end, le Français a été amené par ses interlocuteurs à désigner les personnalités qui succéderont à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Vous ne savez jamais vraiment avec ces gars. Dans le futur on pourrait très bien voir Neymar, Hazard, Reus. Il y a tellement de joueurs capables de les remplacer », indiquait le Français à nos confrères américains, en prenant le soin de ne pas se nommer. Et pour cause, Pogba estime qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir. « Non je ne m'y vois pas [...] Je suis ravi d'être là où je suis, mais ce n'est pas suffisant. Je veux continuer afin de devenir le meilleur milieu de terrain du monde. »

Neymar, le présent et l'avenir

Neymar, Marco Reus, et Eden Hazard remportent donc les suffrages du Français, avec cependant un net avantage en faveur du Brésilien. Le magicien du Barça enchante Pogba, et c'est peu dire. « Neymar représente l’avenir. Il est le futur et le présent. Je suis un joueur, je joue au football, mais quand je le regarde, j’apprécie le moment. Tout simplement. Il me fait apprécier le football. C’est comme s’il dansait sur la pelouse, il marque des buts, fait des passes, dribble. Il joue pour lui et les autres. J’adore ça. »