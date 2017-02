Premier League : La réussite face au but fuit Paul Pogba

Par Redaction | Ecrit pour TF1 |

S’il a pris la mesure du rôle qui lui est dévolu à Manchester United, Paul Pogba se heurte encore à un certain déchet dans ses tentatives face au but.

Le poids du montant de son transfert chez les Reds ne pèse plus aussi lourd qu’en début de saison, mais Paul Pogba traîne désormais un autre boulet : son inefficacité face au but. Contre Saint-Etienne en Ligue Europa, jeudi dernier, le milieu de terrain des Bleus n’a pas ménagé sa peine. Mais il n’a pas réussi à marquer malgré de très bonnes occasions, dont une tête qui a terminé sa course sur la transversale de Stéphane Ruffier.

Le joueur qui touche le plus les montants en Premier League

Ce fait de jeu n’est pas anodin, Paul Pogba ne parvient pas à convertir ses bonnes intentions en buts. En Premier League, il est tout simplement le joueur qui touche le plus régulièrement les montants. C’est déjà arrivé à huit reprises cette saison en championnat, plus que tout autre joueur de son standing. Kevin de Bruyne, qui évolue à Manchester City, le talonne dans cette catégorie avec sept frappes sur le poteau. Ce n’est pas faute d’essayer pour Paul Pogba qui a déjà frappé à 103 reprises cette saison toutes compétitions confondues.



37 tirs cadrés seulement

En Premier League en revanche, il se classe quatrième derrière Zlatan Ibrahimovic (102), Alexis Sanchez (91) et Christian Eriksen (90) ce qui accentue le déficit dans cet exercice. Surtout, seulement 37 de ses tentatives ont trouvé le cadre. Un total bien trop faible quand on connaît le potentiel de ce joueur acheté 105 millions d’euros par Manchester United l’été dernier. Et si l’on considère à juste titre que toutes ses frappes n’étaient pas tentées à plus de quarante mètres, on est en droit de penser qu’il devrait améliorer son placement afin de retrouver une bien meilleure efficacité. A commencer par ce dimanche en FA Cup, sur le terrain de Blackburn.