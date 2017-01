En Premier League, le roi c’est N’Golo Kanté

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Depuis son arrivée en Premier League, N’Golo Kanté a marqué plus de points qu'aucune autre équipe. Un vrai patron.

Champion avec Leicester en 2016, solide leader avec Chelsea après 19 journées cette saison, N’Golo Kanté est le monsieur plus de la Premier League. Il est même le roi capable de changer le visage d’une équipe. La preuve en chiffres.





Plus de points qu’aucune autre équipe

Si N’Golo Kanté était une équipe, alors il serait en tête au nombre de points inscrits depuis son arrivée en Angleterre, lors de l’été 2015. Le milieu de terrain défensif a disputé 54 matches. Son bilan ? 37 victoires, 12 nuls et 5 défaites, pour 123 points à son compteur. Il fait mieux qu’Arsenal (108 points), Tottenham (106 points), Manchester City (105 points) et Liverpool (100 points), qui ont pourtant deux rencontres de plus à leur actif. Un monstre.





Il change son équipe

Autres statistiques qui parlent pour lui : sans N’Golo Kanté, Chelsea et Leicester marquent deux fois moins de point. Avec lui, les deux équipes revendiquent 123 points en 54 matches. Sans lui, le chiffre tombe à 67 points (en 55 matches). D’ailleurs, il suffit de regarder le classement. La saison dernière, Chelsea a terminé à la 10e place. Champion surprise, Leicester bataille actuellement à la quinzième place. « N’Golo a été fantastique avec nous la saison dernière, c’était pour moi le joueur de l’année, il a été incroyable et il nous manque énormément aujourd’hui. » explique d’ailleurs Wes Morgan, capitaine des Foxes. Lucide.





Bientôt champion avec Chelsea ?

N’Golo Kanté est bien parti pour accrocher un deuxième titre, en autant de saisons en Premier League, à son palmarès. Un sans-faute. Il n’a connu la défaite qu’à cinq reprises (deux fois contre Liverpool et trois contre Arsenal). L’ancien caennais, arrivé sur la pointe des pieds, ne fait pas de bruit mais abat un travail sans relâche qui fait briller ses coéquipier et le collectif. Il aime la Premier League et le championnat anglais le lui rend bien.