Premier League : Tottenham et Manchester City continuent leur course à la deuxième place

Tottenham et Manchester City, postulants au rang de dauphin de Chelsea au classement, se sont respectivement imposés face à Everton et Sunderland. Les Spurs conversent provisoirement leur deuxième place.





Kane ne s’arrête plus

Mauricio Pochettino n’est visiblement pas intéressé par le poste d’entraîneur du FC Barcelone et les performances de ses Spurs n’y sont pas étrangères. Dans le mini-choc face à Everton, Tottenham a encore pu compter sur un Harry Kane très en forme. Déjà auteur d’un triplé le week-end dernier, l’attaquant anglais s’est offert un nouveau doublé pour guider les siens sur la voie du succès. En marquant ses 9e et 10e buts de l’année en championnat (19 sur la saison entière), il a donné un avantage certain au Spurs, qui se sont fait un peu peur en fin de match quand Romelu Lukaku a réduit la marque (80e). La rencontre s’est même emballée dans les dernières secondes après des réalisations signées Alli et Valencia. 3-2 pour Tottenham à l’arrivée.





Manchester City n’abdique pas

Manchester City brigue également la deuxième place et, sur la pelouse de Sunderland, il a fait respecter la loi du plus fort malgré des Black Cats courageux et pas toujours récompensés de leurs efforts. Sergio Agüero (42e) et Leroy Sané (59e) ont offert un précieux succès aux Citizens de Pep Guardiola. C’est le quatrième de rang en championnat et c’est le signe d’une équipe très en forme. Manchester City recevra Stoke City la semaine prochaine avant de se rendre à Louis-II pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Monaco.



Les Spurs toujours dauphins

Les Spurs de Tottenham viennent de signer une troisième victoire en quatre matches de Premier League. Ils s’accrochent donc derrière le leader Chelsea, qui pourra reprendre dix points d’avance en s'imposant à West Ham. Manchester City reste en embuscade, à une petite longueur mais avec un match en moins. À une dizaine de matches de la fin de saison, le podium semble se dessiner de plus en plus.