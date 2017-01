Premier League : Zlatan Ibrahimovic trône déjà au sommet

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

«Je suis venu comme un roi, je pars comme une légende», clamait Zlatan Ibrahimovic avec sa verve habituelle, à son départ du PSG l’été dernier. Plutôt discret pour ses premières minutes sur les pelouses de Premier League, le Suédois a rapidement marqué pour sa nouvelle équipe tout en affichant des lacunes physiques rédhibitoires et une nonchalance qu’on lui connaissait déjà du temps où il évoluait à Paris. Mais les faits sont têtus. Depuis que Manchester United a trouvé son rythme de croisière, Ibrahimovic a épousé la tendance.

L'égal d'Allan Shearer et Sergio Aguero





Buteur face à Liverpool dimanche (1-1), Zlatan Ibrahimovic a inscrit sa 14ème réalisation en 20 matches de championnat disputés, le 19ème toutes compétitions confondues. Peu de joueurs peuvent se targuer de disposer d’un tel bilan dans ces conditions. Huit en réalité. Kevin Philipps trône au sommet de ce classement. Pour sa première saison professionnelle en Premier League, l’attaquant anglais avait inscrit 19 buts en 20 matches pour ses débuts avec Sunderland à l’occasion de la saison 1999-2000. Ibrahimovic, de son côté, fait aussi bien qu’Allan Shearer et Sergio Aguero.





Manchester United réfléchit à une prolongation





Si on lui a souvent reproché de ne pas être décisif en Ligue des champions, l'international suédois a en revanche un goût certain pour les sommets dans les différents championnats qu'il a pu connaitre au cours de sa carrière. Sauveur lors du choc face aux Reds (1-1), dimanche, Ibrahimovic est le seul à avoir marqué également dans un PSG-OM et un Real-Barça. Ce n’est donc pas un hasard si la presse anglaise annonce ce mercredi que Manchester United souhaite le prolonger deux saisons supplémentaires. Âgé de 35 ans, Zlatan Ibrahimovic n’a pas fini d’écrire sa légende.