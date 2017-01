Présentez une chronique dans Téléfoot, l’After avec Ma 1ère télé !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Prolongation digitale de Téléfoot, l’After vous offre désormais la possibilité de passer à la télévision pour la première fois de votre carrière en présentant une chronique. Si vous avez une idée originale, n’hésitez pas !

Ma 1ère télé

L’instant ne vous a sûrement pas échappé. Dimanche 29 janvier, une nouvelle séance était introduite dans Téléfoot, l’After. David Barbet inaugurait « Ma 1ère télé » une chronique qui permet à un journaliste en herbe de faire ses premiers pas à la télévision. Si vous aussi voulez y participer, c’est très simple. Il vous suffit pour cela d’avoir une idée originale. Envoyez-nous ensuite votre chronique ou un pilote et vous aurez peut-être la chance de venir la présenter dans Téléfoot, l’After. Une seule adresse :





►► telefoot@tf1.fr













Telefoot, l’After, la prolongation digitale de l’émission

Depuis le 5 janvier 2014, Frédéric Calenge vous propose tous les dimanches, après Téléfoot, sa prolongation digitale sobrement intitulée Téléfoot, l’After. Accompagné par Charlotte Namura, Bixente Lizarazu ou Edouard Cissé, Thomas Mekhiche, Odah et Dako, Stéphane Pauwels et l’invité du jour, il décrypte l’actualité dans un ton beaucoup plus léger et décontracté. Découvrez des images insolites, des discussions enflammées, de la bonne humeur et des rubriques désormais cultes : Et si…, les buzz, le challenge, le Oui/Non, la minute belge, dans la tête de… , 24 heures avec… et les tweets de la semaine.