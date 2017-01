Le président de West Ham allume Dimitri Payet

Véritable feuilleton de ce mercato d’hiver, le retour de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille a été officialisé par le club phocéen hier soir. Une bonne nouvelle pour le club et la Ligue qui laisse un goût amer dans son ancien club.



C’est le premier véritable coup de l’OM de Franck McCourt sur le marché des transferts. Si l’arrivée de l’ancien capitaine des Bleus Patrice Evra avait déjà fait parler, le transfert de Dimitri Payet restera, avec l’arrivée de Draxler au PSG, comme le principal mouvement de l’hiver en Ligue 1.



Le club phocéen n’a ainsi pas hésité à sortir le portefeuille pour faire revenir au club un joueur qui y a laissé un très bon souvenir avant d’exploser outre-manche et en équipe de France. On parle ainsi d’une indemnité avoisinant les 30M€ qui constituerait le plus gros transfert de l’histoire du club ! Sportivement, c’est également une très belle plus-value pour un club en plein renouveau avec une véritable tête d'affiche en mesure d'incarner le projet marseillaiis. Bref, une très bonne nouvelle pour tous les amoureux du club provençal.



De l’autre côté du channel, la nouvelle a, en revanche, beaucoup plus de mal à passer. Alors que le joueur avait réalisé une saison pleine dans le club londonien l’an passé, s’ouvrant en grand les portes de l’Equipe de France, son comportement ces dernières semaines a beaucoup irrité. Alors que son club ne souhaitait pas s’en séparer, il n’a ainsi pas hésité à aller au bras de fer pour partir. Une conduite que n’a pas digéré son désormais ancien président.



An lendemain du départ de son joueur, David Sullivan s’est ainsi fendu d’un communiqué cinglant :



« Le club voudrait rappeler combien il est déçu que Dimitri Payet n'ait pas montré le même attachement et le même respect envers West Ham United que le club et les supporters lui ont témoigné, notamment quand il avait été récompensé par un nouveau contrat lucratif de cinq ans et demi l'année passée. Je voudrais réaffirmer que nous n'avons aucun besoin de vendre nos meilleurs joueurs et que la décision de permettre à Payet de partir a été prise en accord avec les souhaits du manager et dans l'intérêt de l'unité de l'équipe. Pour être franc, mon board et moi-même aurions préféré qu'il reste afin d'en faire l'exemple qu'aucun joueur n'est plus grand que le club ».