PSG : Une pétition pour rejouer le match contre le Barça !

Une pétition a été lancée sur un site espagnol pour demander à l'UEFA de rejouer le match de Ligue des champions entre le Barça et le PSG, en raison des nombreuses erreurs d'arbitrage. Des fans du Real Madrid en sont à l'initiative.

Historique, l'exploit du FC Barcelone mercredi en Ligue des champions n'en a pas moins été émaillé de décisions arbitrales contestables. Les fans du Real, et forcément ennemis du Barça, ont pris un malin plaisir à les répertorier.



Les fans du Real à la rescousse du PSG



Le scénario de la rencontre de la Ligue des champions, à jamais historique, entre le Barça et le PSG, en huitième de finale de la C1, n'a pas fait que des malheureux de ce côté-ci des Pyrénées. Outre les nombreux supporteurs parisiens dépités, les supporteurs du Real Madrid se sentent eux-aussi lésés par l'exloit de Neymar & Co et estiment qu’il faut faire rejouer la rencontre. La raison ? Les multitude d'erreurs d’arbitrage répertoriées. Pour se faire entendre, ces derniers ont lancé une pétition en ligne.

Plus de 50 000 signataires



Cette pétition a été lancée vendredi par des supporters madrilènes Après la déroute parisienne au Camp Nou (1-6) les fans parisiens n'ont pas été les seuls à se plaindre de l'arbitrage de Monsieur Aytekin. Sur la déclinaison espagnole du site change.org, les socios merengue ont listé toutes les erreurs commises (au nombre de 13 !) pendant la rencontre par l'officiel allemand et réclamé à l'UEFA de rejouer le match. Une demande qui n'a aucune chance d'aboutir, malgré les plus de 50 000 signataires ce dimanche matin.



