PSG : A la recherche du remplaçant de Thiago Motta

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A 34 ans, Thiago Motta vit peut-être ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Mais l’histoire d’amour entre l’Italien et le club de la capitale n'est peut-être pas terminée, le milieu de terrain souhaitant devenir entraîneur et se verrait bien sur le banc parisien un jour. Mais quoiqu’il en soit, en cas de départ de son récupérateur, le Paris Saint-Germain a déjà ciblé son potentiel successeur.







Jorginho, un profil très semblable à Motta

Les dirigeants parisiens pensent à un autre Italien pour intégrer leur effectif. Jorge Luiz Frello, plus connu sous le nom de Jorginho, milieu de terrain de Naples, serait en effet dans le viseur des quadruples Champions de France. Originaire du Brésil, il est sous contrat avec le Napoli jusqu’en 2020. Il a disputé 17 rencontres cette saison avec son club, et à l’image de Motta, il touche beaucoup de ballons pour construire le jeu. Habile, propre et précieux, il serait un remplaçant idéal à Motta dans l’entre-jeu parisien. Reste juste à convaincre son club de le laisser partir…

A Paris pour du tourisme ou pour discuter de son avenir ?

Son agent, Joao Santos, a même été aperçu à Paris à la mi-janvier. Sa présence a donc suffi à alimenter les rumeurs d’un transfert de Jorginho à Paris. Selon Tuttomercatoweb, il aurait même rencontré Patrick Kluivert. Mais l'agent a démenti, précisant qu’il n’était à Paris que pour faire du tourisme et voir la Tour Effel.



Il est peu probable qu’un transfert soit à l’ordre du jour pour cet hiver, mais pour cet été, Jorginho pourrait être plus sérieusement ciblé par Paris. Troisième de Série A, et qualifié pour les 1/8 de finale contre le Real, il sera intéressant de voir ses performances sur le reste de la saison avec Naples. Sa côte pourra en effet grimper s’il confirme son très bon début de saison. Auquel cas, le PSG sera peut-être encore plus séduit par le profil de Jorginho.