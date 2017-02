PSG-Barça : les chiffres fous derrière l’exploit

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Nul doute que si un parieur a osé miser hier, mardi 14 février, sur une victoire du PSG 4-0 contre le FC Barcelone, cet audacieux doit être heureux (et fortuné) aujourd’hui. Hier, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, les Parisiens ont bel et bien écrasé le Barça sur ce score sans appel. Angel Di Maria (deux buts), Julian Draxler et Edinson Cavani ont inscrit les buts du festival des Rouge et Bleu contre des Blaugrana éteints. Dans cette victoire éclatante, plusieurs chiffres sont à retenir.

107

La dernière défaite 4-0 du FC Barcelone remonte à la finale aller de la Supercoupe d’Espagne 2015. Le 14 août de cette année-là, les Catalans prirent l’eau contre l’Athletic Bilbao. Et ils ne purent faire mieux que 1-1 au retour.

1

C’est la première fois que le PSG n’encaisse pas de buts à domicile en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Auparavant, Valence (2013 - Jonas), le Bayer Leverkusen (2014 - Sam) et Chelsea (2015 - Ivanovic - et 2016 - Mikel) avaient toujours marqué une fois au Parc des Princes.

2

Pour la deuxième fois de son histoire, le Barça a perdu sur le score de 4-0 en Ligue des champions. La première fois, c’était le 23 avril 2013 en demi-finale aller : le Bayern Munich avait marché sur les joueurs alors coachés par le regretté Tito Vilanova.

0

Marco Verratti est toujours invaincu au Parc des Princes en Ligue des champions. En 16 rencontres, l’Italien compte désormais 11 victoires et 5 matches nuls. Il était suspendu lors du revers concédé le 15 avril 2015 en quart de finale aller de la C1 contre… le FC Barcelone (1-3).

23

C’est la moyenne d’âge de la défense alignée par Unai Emery contre Barcelone. Thiago Silva (32 ans) était forfait et Maxwell (35 ans) était remplaçant. Du coup, l’entraîneur parisien a fait confiance à Thomas Meunier (25 ans), Marquinhos (22 ans), Presnel Kimpembe (21 ans) et Layvin Kurzawa (24 ans), qui pèsent 79 matches de Ligue des champions à eux quatre. C’est moins que plusieurs Barcelonais présents au coup d’envoi : Andrés Iniesta (120), Lionel Messi (111), Gerard Piqué (87) et Sergio Busquets (81).

1

En 10 confrontations face au FC Barcelone, le PSG compte désormais un match sans prendre de but. Et le bilan s’équilibre un peu plus avec désormais trois victoires pour Paris, trois matches nuls et quatre victoires pour Barcelone.

7/7

Edinson Cavani a inscrit son 7e but en 7 matches de Ligue des champions cette saison. C’est un de plus qu’en 2014-2015. L’Uruguayen égale aussi son meilleur ratio en Coupe d’Europe qui date de la saison 2012-2013 avec Naples (7 buts en 7 matches de Ligue Europa).