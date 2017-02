PSG-Barcelone : les compositions probables

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La date du 14 février est cochée depuis déjà quelques semaines dans le calendrier des Parisiens, et pas seulement parce que ce sera la Saint-Valentin (et accessoiremment les anniversaires d'Edinson Cavani, 30 ans, et Angel Di Maria, 29 ans). Ce mardi soir, c'est soir de gala avec la venue du Barça en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

PSG : avec ou sans Di Maria ?

Il va sans dire que le PSG, même à domicile, ne part pas favori contre les Catalans. Les hommes d'Unai Emery se sont systématiquement pris les pieds dans le tapis cette saison quand le niveau ou la pression montaient (Arsenal, Monaco, Ludogorets, Nice...). Et pour défier le Barça, le coach parisien sera privé de Thiago Motta, suspendu.

Des doutes planent autour des hommes qui seront alignés d'entrée ainsi que sur le système qui sera mis en place. Motta suspendu, Emery va-t-il persister dans son 4-3-3 ? Ou tentera-t-il le 4-2-3-1 qu'il n'est pas parvenu à imposer ? La tendance serait à la prudence et au traditionnel 4-3-3. Au poste de gardien, la méforme d'Alphonse Areola et la bonne impression laissée par Kevin Trapp font de l'Allemand le n°1. En défense, aux côtés de charnière Marquinhos-Thiago Silva, il y a débat. Thomas Meunier remet en cause le statut de titulaire de Serger Aurier. Mais l'entraîneur devrait opter pour l'expérience et accorder sa confiance à l'Ivoirien. Maxwell, plus sûr défensivement mais moins à l'aise en attaque que Layvin Kurzawa, tient aussi la corde à gauche.

S'il reste en 4-3-3, alors Unai Emery remplacera Thiago Motta par Adrien Rabiot, même si le Français ne peut étaler toutes ses qualités à cette position de sentinelle. Rétabli et auteur d'un bon match de retour à Bordeaux, Marco Verratti sera là avec Blaise Matuidi. Si un 4-2-3-1 devait être aligné, il y aurait match entre Verratti-Matuidi et Verratti-Rabiot.



C'est en attaque qu'il y a le plus d'interrogations. Devant, Edinson Cavani est indiscutable. Mais pour l'entourer, c'est plus complexe. L'arrivée de Julian Draxler a réveillé Angel Di Maria. L'idée d'aligner les deux au détriment de Lucas n'est pas à écarter, mais le Brésilien a convaincu Emery qui en a fait le joueur le plus utilisé. En 4-3-3, on se dirige vers un trident Draxler-Cavani-Lucas. En 4-2-3-1, le problème serait levé avec Draxler-Di Maria-Lucas derrière Cavani. Mais gare aux fuites face aux milieux barcelonais avec un tel dispositif...





Le Barça, diminué en défense, peut compter sur son milieu et son attaque

Le Barça a bien répété ses dernières gammes à Alavès ce week-end. Mais la victoire nette (0-6) a été assombrie par la blessure d'Aleix Vidal. Le latéral droit espagnol souffre d'une fracture de la cheville droite et ne retrouvera pas les terrains avant plusieurs mois. Il rejoint à l'infirmerie Javier Mascherano, touché à une cuisse, et Arda Turan, blessé à l'aine. En défense, devant le gardien Marc-André ter Stegen, le PSG devrait retrouver face à lui une charnière composée de Gerard Piqué et Samuel Umtiti. Sergi Roberto remplacera Aleix Vidal à droite et Jordi Alba s'occupera comme d'habitude du flanc gauche.

Dans le 4-3-3 célèbre du Barça, le trio de l'entrejeu devrait être encore un élément clé de la partie. L'entraîneur Luis Enrique devrait alligner Ivan Rakitic, Sergio Busquets et l'inoxydable Andrés Iniesta. Et devant, gare à l'infernale "MSN" : Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar. A eux trois, ces attaquants hors norme pèsent déjà 67 buts cette saison. Le PSG a tout à craindre d'eux.