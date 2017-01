PSG : Ben Arfa mal aimé dans le vestiaire parisien ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Plus le temps passe, et plus l’avenir d’Hatem Ben Arfa au PSG apparaît délicat. Bénéficiant d’un temps de jeu restreint l’ancien Lyonnais a vu arriver Draxler cet hiver, ce qui ne va pas dans le sens d’une augmentation de sa présence sur le terrain pour les prochains mois. Et dernièrement la sortie de la biographie d’Unai Emery avec quelques révélations sur le vestiaire parisien ne devrait pas aider l’attaquant parisien.







« Tu as gagné quoi toi ? »

Jeudi sortira la biographie d’Unai Emery. La Gazzetta dello Sport a publié quelques extraits en avant-première qui décrivent une atmosphère tendue entre les footballeurs parisiens, notamment envers Hatem Ben Arfa, recruté cet été. A son arrivée, quelques joueurs du PSG lui auraient lancé « Qu’est-ce que tu as gagné toi ? Tu te prends pour qui ? »



SI l’identité de ceux qui ont tenu ces propos n’est pas rendue publique, les petites phrases assassines ne s’arrêtent pas là, l’individualisme de l’ancien pensionnaire de Clairefontaine ayant été mis en cause par ses partenaires. « On va t’acheter un ballon pour que tu puisses jouer de ton côté » aurait été un exemple de déclaration prononcée à son égard.









Seulement 7 titularisations depuis le début de la saison

Ce climat expliquerait peut-être le faible temps de jeu de Ben Arfa. Arrivée en provenance de Nice au terme d’une saison très réussie (17 buts en 34 matches), le milieu de terrain offensif du PSG tarde à convaincre son entraîneur. Depuis cet été, il n'a commencé que 7 rencontres et se contente de fin de matches. Il n'a joué que 504 minutes en Ligue 1 cette saison, soit l'équivalent d'un peu plus de 5 rencontres en intégralité ! Même s’il confie vouloir s’imposer et réussir dans la capitale, ces dernières révélations de la Gazzetta montrerait une rupture entre Ben Arfa et ses coéquipiers.

Cela reste à relativiser car ces propos dateraient du début de saison. Depuis, le gaucher a sans doute eu l'occasion d'établir de meilleures relations avec ses partenaires. La sortie de la bibliographie ce jeudi permettra peut-être d’en savoir plus et de mettre en avant la réelle nature des relations dans le vestiaire parisien.