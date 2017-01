PSG : Quand le club se permet de refuser un talent très prometteur

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Cet hiver, le Paris Saint-Germain a cherché à se renforcer, comme en témoignent les arrivées de Draxler et de Guedes. Pourtant, un autre Portugais très doué a été proposé à Paris et aurait pu rejoindre les Champions de France. Mais Patrick Kluivert en a décidé autrement.



André Silva refusé par Paris

C’est une information de France Football qui ne passe pas inaperçue. La révélation du championnat portugais, André Silva, aurait pu rejoindre Paris. Son agent Jorge Mendes serait en effet rentré en contact avec les dirigeants parisiens pour proposer son joueur. Âgé de 21 ans, la pépite du FC Porto impressionne depuis le début de la saison, en ayant trouvé le chemin des filets 11 fois en 18 rencontres de championnat.

Sans oublier 4 buts en Ligue des Champions et ses 4 réalisations en 5 sélections avec le Portugal. A tel point que le Cristiano Ronaldo fait le forcing pour le faire venir à Madrid. Mais malgré tout son talent et la tentative de Mendes, le PSG et Kluivert n’étaient pas preneurs…











Guedes plus complet que Silva ?

La différence entre les deux talentueux Portugais tient surtout à leur profil d’un point de vue tactique. André Silva est un pur avant-centre, alors que Gonçalo Guedes est susceptible d’évoluer à tous les postes de l’attaque. Capable de déborder, d’éliminer et de centrer, l’ancien joueur du Benfica offre plus de choix au PSG, et peut être un bon remplaçant à tous les attaquants parisiens, et pas seulement à Cavani comme cela aurait été plus le cas avec André Silva.

Unai Emery et Patrick Kluivert ont donc opté pour un joueur capable de donner plusieurs solutions dans l’animation du jeu offensif parisien. Sur la première moitié de saison, Guedes a délivré 7 passes décisives contre 1 seule à André Silva. Ce chiffre explique peut-être à lui seul la préférence de Kluivert et de la cellule de recrutement du PSG envers Gonçalo Guedes.