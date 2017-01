PSG : Draxler élu joueur le plus décevant de la première partie de saison en Bundesliga

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Julian Draxler, Julian Draxler, Julian Draxler. Ces derniers jours, son nom est dans la bouche de tous les supporters du PSG. Et pour cause ! L’Allemand, star du mercato d’hiver parisien, s’est illustré dès sa première apparition sous ses nouvelles couleurs en match officiel. 31 minutes de jeu sur le terrain face à bastia en 32ème de finale de la Coupe de France samedi, lui auront suffi pour ouvrir son compteur avec le Paris Saint-Germain. Et de quelle manière !





Draxler n’est pas prophète en son pays

En Allemagne, les avis concernant Julian Draxler sont également unanimes. Mais à l’extrême opposé… Dans un sondage publié par Kicker, l’international allemand a été élu par ses pairs, joueur le plus décevant de la première partie de saison en Bundesliga. Et c’est un plébiscite puisque les joueurs du championnat allemand ont voté pour lui à 51,3%, loin devant Thomas Müller, 2ème avec 5,5%. Avec un compteur resté bloqué à 0 but et des envies de départ clairement affichées, Draxler a réussi à se faire détester lors de la première moitié de la saison outre-Rhin.





La jurisprudence Modric

Mais qu’il se rassure ! Luka Modric avait vécu quelque chose d’assez similaire après six premiers mois ratés au Real Madrid. Arrivé à Madrid en provenance de Tottenham en 2012 contre 35 millions d’euros, après un Euro au cours duquel il avait été flamboyant, l’international croate a eu du mal à trouver ses marques. Cela lui avait valu d’être élu pire recrue de l’année avec 32,2% des voix, lors d’un sondage réalisé auprès des lecteurs de Marca. Modric avait devancé de peu Alex Song, qui avait signé au Barça en provenance d’Arsenal la même année. Aujourd’hui, ceux qui ont voté pour le milieu de terrain croate regrettent sûrement leur geste. Titulaire indiscutable avec le Real, Luka Modric figure même dans le 11 type FIFA de l’année !