PSG : Edinson Cavani est-il le meilleur buteur d’Europe ?

Repositionné dans l’axe de l’attaque parisienne, Cavani rayonne cette saison et possède des statistiques impressionnantes. Est-il actuellement le meilleur avant-centre en Europe ?

Il est loin le temps où Cavani suscitait le débat au sein de l’attaque parisienne. Depuis le début de la saison, l’Uruguayen enchaîne des performances remarquables à la pointe du système mis en place par Unai Emery. L’atout offensif des Champions de France possède en effet des chiffres tout simplement incroyables.



Les statistiques monstrueuses de Cavani :





Une frappe sur trois finit au fond !

Plusieurs chiffres mettent en avant la réussite presque insolente du numéro 9 parisien. Il domine le classement des buteurs de Ligue 1 avec 20 buts en six mois, soit un de plus que sur toute la saison dernière ! A lui seul il a marqué plus de buts que toute l’équipe de Lille (19), celles de Bastia (18), Angers (17), Nancy (16) ou Nantes (14).

Mais la vraie performance de Cavani réside sans doute dans sa précision : le buteur sud-américain inscrit un but toutes les 3,4 frappes ! Il fait mieux qu’Higuain (1 but /4.4 tirs), que Messi (1but/5.3 tirs) ou encore Ronaldo (1but/6.8 tirs) ! Au niveau européen, Edinson Cavani ne trouve pas son égal en ce qui concerne le réalisme et la précision de ses frappes.













Cavani 2017 meilleur que Zlatan 2016 ?

Le débat mérite d’être posé. Si on compare les deux joueurs, au même stade de la compétition, Cavani compte 4 buts de plus que Zlatan l’an passé, avant la 22ème journée. Mais le Suédois a fini avec 38 buts au terme du championnat, et 51 au total toutes compétitions confondues en 2015/2016. En Ligue 1, Cavani a marqué 73 buts en 116 rencontres, alors que Ibrahimovic en 122 apparitions sous le maillot parisien a trouvé le chemin des filets 113 fois !

La différence s’explique par le fait que l’Uruguayen jouait excentré jusqu’à cette saison, d’où son côté un peu moins prolifique. Pour connaître le réel impact de l’actuel avant-centre du PSG, un test serait idéal. La Ligue des Champions offrira alors une très belle comparaison. L'épreuve permettra de voir s’il peut aider les Champions de France à aller loin, comme par exemple dans le dernier carré, et ainsi devenir l’attaquant qui aura marqué l’histoire du club de la capitale dans la plus belle des coupes d'Europe.