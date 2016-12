PSG : Edinson Cavani plus fort que Zlatan Ibrahimovic

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

En début de saison, deux thèses s’affrontaient. Pour les uns, le départ de Zlatan Ibrahimovic (et sa trentaine de buts par an) allait laisser orpheline l’attaque parisienne. Pour les autres, la fin de l'ère Zlatan allait ouvrir celle de Cavani, débarrassé d’un coéquipier qui prend toute la lumière. À mi-parcours, force est de constater que la deuxième tient la route.



Record en vue ?

Buteur sur penalty contre le FC Lorient (victoire 5-0), Edinson Cavani a marqué son 18e but en Ligue 1. Il égale le record de Zlatan Ibrahimovic qui avait lui aussi inscrit ce nombre de buts. Jamais un joueur n’a fait mieux ces 25 dernières saisons que les deux attaquants. Cavani peut viser les quarante buts inscrits en une saison et, pourquoi pas, égaler ou battre le record de Skoblar (44 en 1970/1971). Zlatan s'était arrêté à 38 l'an passé.

Meilleur buteur d'Europe

Mais là où Cavani est plus fort qu’Ibrahimovic c’est sur le total de but marqué. Depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, l’Uruguayen a marqué 24 buts. El Matador est devenu le meilleur buteur européen devant Lionel Messi. Cavani a marqué six buts en six matches de Ligue des Champions.

Cavani-dépendance

Enfin, l’attaque parisienne est davantage dépendante de Cavani qu’Ibrahimovic à l’époque. En effet, l’avant-centre a marqué près de 50 % des buts de son équipe cette saison. Il affiche une belle forme, en dépit des critiques insistantes sur son manque d’efficacité et ses actions ratées. Si le Paris Saint-Germain n’est pas totalement décroché en Ligue 1, il le doit à Edinson Cavani. Une belle revanche pour l’Uruguayen.