PSG-FC Barcelone : Suivez le match en direct et en intégralité

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

La Ligue des Champions est de retour ! Le PSG affronte le FC Barcelone ce mardi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Suivez ce match en direct et en intégralité.

L’heure de vérité est enfin arrivée pour le Paris Saint-Germain. Deuxième de son groupe en Ligue des Champions, l’équipe entraînée par Unai Emery va retrouver le FC Barcelone pour la septième fois en cinq saisons. Cette fois-ci, les deux géants du football européen croisent le fer en huitième de finale. Suivez cette rencontre de prestige en direct et en intégralité sur LCI dès 20h45 en cliquant sur le lien ci-dessous :

► PSG-FC BARCELONE EN DIRECT

Le PSG et le FC Barcelone sont prêts

Les deux équipes ont parfaitement préparé leur huitième de finale aller ce weekend. Le Paris Saint-Germain a étrillé Bordeaux 3-0 avec un nouveau doublé d’Edinson Cavani et une praline d’Angel Di Maria. Le FC Barcelone a également convaincu avec un large succès 6-0 face à Alavès. Luis Suarez s’est lui aussi offert un doublé tandis que Neymar, Lionel Messi, et Ivan Rakitic ont fait trembler les filets. La MSN sera d’ailleurs l’un des principaux dangers pour la défense concoctée par Unai Emery.

Le PSG, meilleure équipe européenne en 2017, pourra compter sur son très bon état de forme actuel pour contrecarrer le FC Barcelone, dauphin du Real Madrid au classement en Liga. Auteurs de 12 matches en 38 jours, les Catalans devraient d’ailleurs être un peu moins frais physiquement que leurs adversaires du soir.

L’avis de nos experts

Ce dimanche, l’émission Téléfoot a en grande partie été consacrée à ce choc en Ligue des Champions avec deux invités exceptionnels, Ludovic Giuly, ancien joueur du PSG et du Barça, et Marc Ingla, ex-directeur général de l’équipe catalane. Si les deux experts s’accordent à dire que la tâche sera compliquée pour Paris, tout demeure possible. « Forcément ça va être difficile, mais avec un bon match nul à l'aller, Paris peut espérer », explique Ludovic Giuly. « Ils ont des points faibles aussi. Ce n'est pas le même Barça que lors des dernières saisons », ajoute Marc Ingla.





Les compositions probables

PSG : Trapp – Maxwell, Thiago Silva, Marquinhos, Aurier – Rabiot, Verratti, Matuidi – Draxler, Cavani, Lucas

FC Barcelone : Ter Stegen – Alba, Umtiti, Piqué, Sergi Roberto – Iniesta, Rakitic, Busquets – Messi, Suarez, Neymar