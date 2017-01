PSG : Lucas, injustement critiqué ?

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Lucas fait partie des joueurs souvent critiqués au PSG. Pourtant, les chiffres montrent qu’il a réalisé une première partie de saison plus qu’honorable. Mérite-t-il vraiment toutes ces critiques ?

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en janvier 2013, Lucas n’a pas été épargné par les critiques. Son manque d’efficacité ou de sens tactique notamment, lui ont souvent été reprochés, à juste titre. Mais cette saison, l'international brésilien semble être en net progrès.







Déjà presque aussi bien que la saison dernière

Joueur le plus utilisé par Unaï Emery, il est le seul à pouvoir se targuer d’avoir participé à toutes les rencontres de la phase aller de Ligue 1 sous les couleurs parisiennes. Et si le coach basque lui fait confiance, c’est qu’il a une bonne raison de le faire. Deuxième meilleur buteur du club de la capitale derrière Edinson Cavani, Lucas a déjà inscrit 11 buts toutes compétitions confondues. A titre de comparaison, il a bouclé le dernier exercice avec 13 réalisations…

La statistique qui parle pour lui

Mais le chiffre le plus parlant arrive ! Lucas est le seul joueur des cinq grands championnats à avoir inscrit un but dans cinq compétitions de clubs cette saison. Sur ses 11 buts, il en a inscrit 6 en championnat, 2 en Coupe de la Ligue, 1 en Ligue des champions, 1 en Coupe de France et 1 lors du Trophée des Champions. Cette statistique, si elle souligne une forme de régularité dans les performances du milieu offensif parisien, reste toutefois à relativiser puisque très peu d’équipes ont participé à 5 compétitions de clubs cette saison.





Vers une baisse en deuxième partie de saison ?

Et rien ne dit qu’il sera en mesure de rééditer une deuxième partie de saison aussi bonne que la première. L’arrivée de Julian Draxler au PSG risque en effet de pousser Lucas sur le banc. « C’est super pour le club d’avoir recruté un joueur comme ça. Nous jouons au même poste, mais pas de problème, la concurrence, c’est normal dans les grands clubs », a réagi Lucas samedi, après la large victoire du PSG contre Bastia en Coupe de France (7-0). On dit souvent que la concurrence rend meilleur. Si c’est le cas avec Lucas, Unai Emery aura du mal à ne pas l’aligner…