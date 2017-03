PSG-Lyon, City-Liverpool... Les cinq matches à ne pas manquer ce week-end

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Gros week-end européen dès ce soir avec de nombreuses affiches, gros plans sur les cinq plus belles. A ne pas rater.







Ligue 1 : PSG – Lyon, dimanche 21h

Grand classique du championnat de France entre deux candidats aux places européennes dans un match à six points.



Paris est encore groggy. Après sa retentissante déconvenue européenne, le champion de France en titre n'a pas vraiment rassuré en l'emportant difficilement 2-1 sur la pelouse de la lanterne rouge lorientaise. Alors que le leader monégasque se déplace samedi à Caen, le PSG n'a pas le droit à l'erreur sous peine de décrocher définitivement de la course au titre.



Côté lyonnais en revanche, tout va bien. Brillamment qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa aux dépends de l'AS Rome, les gones ont également le vent en poupe en championnat où ils ont sécurisé leur quatrième place. Décrochés par Nice et loin devant Marseille, ils n'ont plus vraiment grand chose à gagner en Ligue 1 et viendront au Parc des Princes en toute décontraction. Ils n'en seront que plus dangereux.











Liga : Atletic Bilbao – Real Madrid, samedi 16h15

Dans la course au titre, le Real Madrid devra éviter le piège de San Mames.

Avec deux points d'avance et un match en retard, les merengues ont leur destin entre leurs pieds dans cette Liga. Si leurs performances collectives laissent encore à désirer, ils arrivent toujours à s'en sortir grâce à leurs individualités. Le moindre faux pas pouvant remettre en question leur leadership, ce déplacement au Pays Basque à tout du match compliqué.

En effet, les basques réalisent une saison solide, surtout à domicile où seul le FC Barcelone est venu s'imposer. De plus, les joueurs de Bilbao ont leurs rivaux de la sociedad dans le viseur. De quoi se motiver au moment d'accueillir le Real..





Liga : Atletico Madrid – FC Séville, dimanche 16h15

Match importantissime pour les colchoneros dans la course au podium, ils accueillent l'équipe qui les devance, Séville.

L'Atletico a vécu une bonne semaine. Tranquillement qualifié pour les quarts de finale pour lesquels ils ont tiré le gros lot avec Leicester, Madrid abordera en confiance le matche de la dernière chance en championnat. A cinq points de leur adversaire du jour, ils n'ont pas le droit à l'erreur.

A l'inverse, les andalous ont déçu. Battus par Leicester, ils ont abandonné la Ligue des Champions un peu contre toute attente. Après cette contre-performance, il va leur falloir se remobiliser pour continuer à rêver au titre en Liga.





Liga : FC Barcelone – FC Valence, dimanche 20h45

Toujours en Espagne, ce gros week-end se conclura par un derby de la méditerranée entre barcelonais et valencians.

Après leur improbable "remontada" en Ligue des Champions, les blaugrana ont un peu décompressé en championnat avec une défaite surprise sur la pelouse du Riazor de La Corogne qui leur a coûté la première place du championnat. S'ils ne veulent pas laisser filer leur ennemi madrilène, ils se doivent de remettre immédiatement la marche avant.

A Valence, les choses vont mieux. Après un début de saison cataclysmique, le club ché a lentement remonté la pente puisqu'il n'a perdu que deux de ses cinq dernières rencontres. Sauvés, et n'ayant plus rien à jouer, ils tenteront de s'offrir une victoire de prestige, un mois après avoir dominé le Real.





Premier League : Manchester City – Liverpool, dimanche 17h30

Choc de haut de tableau entre deux équipes mal en point. Le troisième Arsenal accueille son plus proche poursuivant, Liverpool.



City vient de prendre une claque. Eliminé en Ligue des Champions malgré une victoire 5-3 à l'aller, une première pour Gaurdiola à ce stade de la compétition, les citizens vont devoir de remobiliser en Premier League pour espérer rejouer la plus prestigieuse des compétitions européennes l'an prochain.



Après une période compliquée, les scousers ont remis les choses dans l'ordre en enchaînant deux victoires en championnat dont une à Arsenal. Replacés au classement, ils ont l'opportunité de passer devant leur adversaire du jour dans la course pour la Ligue des Champions.