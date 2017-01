PSG : Manchester City et Arsenal sur Krychowiak

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

En difficulté au PSG, Grzegorz Krychowiak pourrait déjà rebondir du côté de l’Angleterre. Selon The Sun, Arsenal et Manchester City s’intéressent à l’ancien joueur du FC Séville.

A peine arrivé déjà reparti ? Six mois après avoir débarqué à Paris, Grzegorz Krychowiak pourrait déjà refaire ses valises pour traverser la Manche. The Sun révèle qu’Arsenal et Manchester City seraient intéressés à l’idée d’enrôler l’international Polonais.

En échec au PSG

L’ancien Rémois avait rejoint le PSG lors du dernier mercato d’été pour un peu plus de 30 millions d’euros, armé d’une réputation solide. Double vainqueur de la Ligue Europa sous les ordres d’Unai Emery avec le FC Séville, Krychowiak compte également 44 sélections avec l’équipe de Pologne. Pourtant, il n’a pas réussi à s’imposer sous les couleurs parisiennes, malgré les performances déclinantes de Thiago Motta ou la blessure d’Adrien Rabiot lors de la première moitié de la saison. Au final, il n’a participé qu’à 10 rencontres de Ligue 1 pour 6 titularisations.





Pas disponible pour la Ligue des champions

Le milieu de terrain rouge et bleu a également participé à 5 rencontres de Ligue des champions. Il ne peut donc plus être aligné dans cette compétition avec une autre équipe, ce qui pourrait être un frein à sa venue, que ce soit du côté de City ou des Gunners. Emery avait d’ailleurs décidé de le titulariser lors des deux rencontres du Paris Saint-Germain face à Arsenal lors de la phase de poule de la Ligue des champions. Il s’était illustré de façon plutôt négative sur la pelouse de l’Emirates lors du match retour (2-2) en perdant un ballon important aux abords de sa surface de réparation et en concédant un pénalty dans la foulée.





Une polyvalence qui fait sa force

Cela n’a pas freiné les ardeurs d’Arsène Wenger, séduit par les qualités du Polonais. Son éventuelle venue à Arsenal pourrait mettre Francis Coquelin en danger. Du côté de Manchester City, c’est sa polyvalence qui a suscité l’intérêt de Pep Guardiola. Pouvant évoluer aussi bien milieu défensif que défenseur central, Krychowiak pourrait combler les absences d’Ilkay Gündogan, forfait jusqu’à la fin de la saison, ou de Vincent Company, qui enchaîne les blessures depuis le début de l’exercice 2016/2017. Ce double intérêt de la part de deux équipes majeures de Premier League servira au moins à rassurer Grzegorz Krychowiak sur un point. S’il n’a pas (encore) réussi à s’imposer au PSG, il conserve tout de même un belle cote en Europe.