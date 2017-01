PSG : Michy Batshuayi future doublure de Cavani ?

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Et si la doublure d’Edinson Cavani était un ancien Marseillais ? C’est en tout cas le souhait d’Unai Emery qui, en fonction des critères définis en interne, s’est arrêté sur le profil de Michy Batshuayi, révèle L’Equipe vendredi. L’attaquant de Chelsea incarne effectivement le profil idéal pour le PSG puisqu’il n’a pas disputé la Ligue des champions avec son club cette année.





Chelsea n’est pas vendeur

Une fois le dossier validé par la direction parisienne, Patrick Kluivert est entré en contact avec Chelsea, avec qui l’attaquant est lié jusqu’en 2021. Les Londoniens ont été clairs. Ils ne comptent pas vendre le joueur de 23 ans recruté pour 39 millions d’euros à l’Olympique de Marseille l’été dernier. S’il devait rejoindre la capitale, ce qui est très peu probable à l’heure actuelle, ce serait plutôt sous la forme d’un prêt. Des informations que Téléfoot est en mesure de confirmer.

Le joueur souhaite rester à Chelsea

Pour l’instant, Batshuayi reste silencieux, préférant se concentrer sur le terrain. L’international belge joue peu sous les ordres d’Antonio Conte (12 matchs de Premier League, 0 titularisation, 1 but). Pour autant, il ne semblait pas souhaiter un départ avant le début du mercato d’hiver. Conscient d’avoir devant lui le meilleur attaquant du championnat en la personne de Diego Costa (14 buts), il se montre désireux d’apprendre à ses côtés. L’ancien joueur de l’OM parvient par ailleurs, à grappiller du temps de jeu avec les coupes. Il a notamment participé à l’intégralité de la rencontre face à Peterborough en FA Cup, dimanche dernier, et en a profité pour inscrire le deuxième but de son équipe (victoire 4-1).

La volonté de Chelsea de le garder, la volonté de Michy Basthuayi de rester, un transfert coûteux, sont autant d'obstacles que le PSG doit franchir avant d'espérer recruter l'ancien Marseillais. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'imaginer Batshuayi sous le maillot parisien.