PSG – Monaco : Si on mixait les deux équipes ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le choc de la 22ème journée de Ligue 1 opposera le PSG et l’AS Monaco. A la rédaction de Téléfoot on s’est livré à un petit jeu avec ces deux équipes en forme, encore invaincues en 2017.

Dimanche soir pourrait constituer un tournant du championnat avec le Paris Saint-Germain, 3ème qui reçoit le leader monégasque. Séparés par 3 points, ces deux candidats au titre risquent de nous livrer un match de très haut niveau, comme à chacune de leurs apparitions depuis le début de l’année 2017, où les hommes de Jardim et d’Emery enchainent les succès. Devant cette avalanche de talents de l’un et l’autre côté, on a tenté de voir ce que donnerait une équipe composée des meilleurs éléments des deux formations.







Dans les buts : Danijel Subasic

Le portier monégasque réalise une très belle saison et la première place de l’équipe du Rocher résulte aussi des performances du gardien croate. Grâce à lui Monaco n’a pris que 20 buts, et est la 4ème défense de Ligue 1. Sa régularité le place devant Trapp et Areola, tout aussi talentueux, mais par moments irréguliers.











En défense : Meunier - Glik - Thiago Silva - Sidibé

Si Djibril Sidibé peut aussi évoluer à droite, il nous a semblé qu’il était le meilleur arrière gauche des deux formations. A droite, le Belge Thomas Meunier a réalisé de très beaux matchs avec Paris, tant sur le plan défensif qu’offensif. Dans l’axe de cette défense, Kamil Glik et Thiago Silva semblent une évidence, tant leurs expériences, leurs sens tactiques et leurs capacités à remporter les duels font probablement d’eux les meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1.















Au milieu : Bakayoko – Verratti – Fabinho

Si Tiémoué Bakayoko est sollicité par de nombreux clubs étrangers, ce n’est pas une surprise car le milieu défensif de 22 ans excelle à la récupération depuis le début de saison. Avec Fabinho à ses côtés, Monaco dispose d’une paire de milieux défensifs de très haut niveau. Avec eux, l’Italien Marco Verratti semble une évidence, sa grande capacité technique continuant d’émerveiller les publics de Ligue 1.















A l’animation : Lemar et Bernardo Silva

Les deux gauchers de Monaco impressionnent depuis le début de saison. Difficile à croire que le Français n’est âgé que de 21 ans, et le Portugais de22 ans, tant leur maturité technique imposent le respect sur les pelouses de Ligue 1. Indispensables à la réussite de Monaco, Thomas Lemar et Bernardo Silva figurent parmi les meilleurs joueurs du championnat.



Interview de Bernardo Silva









En Attaque : Edinson Cavani

Si Falcao réalise une belle saison avec Monaco, le meilleur attaquant du championnat français est sans nul doute Edinson Cavani. Repositionné dans l’axe avec l’arrivée d’Emery et le départ de Zlatan, l’Uruguayen donne la pleine mesure de son talent à chacune de ses apparitions. En 21 journées il a déjà marqué 20 fois !











Entraineur : Leonardo Jardim

Le technicien portugais a convaincu tout le monde, et si Monaco est de loin la meilleure attaque de Ligue 1, elle le doit aux dispositions tactiques mises en place par Jardim. Avec 64 buts en 21 matches de championnat, Monaco impressionne même en Europe avec de tels chiffres !









L'équipe Type des joueurs de PSG- Monaco :