PSG-Monaco : une "finale avant l'heure" au sommet de la Ligue 1 !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

"On est à un moment charnière. C'est une finale, une finale avant l'heure" : Bixente Lizarazu plante très bien le décor du grand match de football prévu à partir de 20h45 ce dimanche 29 janvier au Parc des Princes. Dans l'antre de la porte de Saint-Cloud, le PSG, deuxième de Ligue 1 avec 45 points, accueille Monaco, leader avec 48 points.



Avec Draxler et Fabinho, Di Maria, Guedes et Mbappé remplaçants



Cinq mois après le revers cuisant encaissé sur le Rocher (3-1), Paris veut sa revanche. Unai Emery pourra compter sur sa recrue majeure de cet hiver : Julian Draxler. L'Allemand sera titulaire en attaque avec Edinson Cavani et Lucas. Conséquence directe : Angel Di Maria va débuter sur le banc. Marco Verratti blessé et indisponible deux semaines, Adrien Rabiot sera aligné dans l'entrejeu avec Thiago Motta et Blaise Matuidi. En défense, l'ex-Monégasque Layvin Kurzawa sera préféré à Scherrer Maxwell, tandis que Thomas Meunier s'occupera du flanc droit. La recrue Gonçalo Guedes est dans le groupe. Le milieu offensif portugais arrivé de Benfica sera sur le banc.



Du côté de Monaco, les doutes se dissipent autour de Fabinho. Donné incertain, le Brésilien devrait être titulaire aux côtés de Tiémoué Bakayoko dans le système en 4-4-2 de Leonardo Jardim. Comme d'habitude, l'ASM comptera sur son attaque de folie. La doublette Valère Germain-Radamel Falcao sera épaulée par les feux follets Bernardo Silva et Thomas Lemar. En défense centrale, Kamil Glik et Jemerson seront chargés de museler les attaquants parisiens avec Djibril Sidibé et Benjamin Mendy. Sur le banc du club de la Principauté, on retrouvera notamment la pépite Kylian Mbappé.



"La confiance est du côté de Monaco"



Ce choc au sommet va conclure la 22e journée de la saison 2016-2017 de la Ligue 1. D'ici le mois de mai, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais difficile de ne pas voir dans ce PSG-Monaco un tournant majeur en prévision du sacre final. Le club monégasque a trois points d'avance et une différence de buts très supérieure à celle de Paris. S'ils gagnent cette rencontre "à 6 points", Falcao et les siens seront sur la voie royale.



"Le PSG, jusqu'à présent, a été assez poussif, alors que Monaco est sur un nuage. On peut se dire que l'équipe qui a le plus potentiel de progression, c'est le PSG, que le meilleur est à venir", observe Bixente Lizarazu. Mais les Parisiens - dont la dernière défaite au Parc remonte à la saison dernière contre... Monaco - vont devoir livrer une copie parfaite s'ils veulent bousculer la hiérarchie. "La confiance est du côté de Monaco qui est très bon en contre. Ça va être l'une des clefs du match à mon avis : bloquer les contres-attaques monégasques. Et je ne suis pas sûr que le PSG soit capable de le faire", conclut le défenseur des champions du monde 1998.