PSG : Deux transferts bientôt finalisés ?

Par Julien Kobana

Après la venue de Draxler, le Paris Saint-Germain serait sur le point de boucler l’arrivée de 2 joueurs dès cet hiver. Un attaquant et un milieu de terrain devraient renforcer l’effectif parisien.

Après un été relativement calme, le staff d’Emery s’active bien plus cet hiver. Après le transfert de l’Allemand Draxler et l'arrivée de l'Argentin Lo Celso, deux nouveaux joueurs sont sur le point d’intégrer l’effectif du PSG. L’attaquant du Benfica Goncalo Guedes et le milieu de terrain de l’Atalanta Bergame Frank Kessié sont en effet très proches de la capitale.



Guedes très proche de Paris ?

Son arrivée à Paris ne serait plus qu’une question d’heures. La jeune pépite du Benfica, Goncalo Guedes, 20 ans, devrait être un joueur parisien très prochainement. Cet international portugais (2 sélections) a marqué 7 buts en 27 matches cette saison, et Unay Emery a lui-même confirmé l’intérêt des champions de France pour cet attaquant en conférence de presse. « Tous les bons joueurs intéressent le PSG et Guedes est un bon joueur. Il fait partie des noms que nous essayons de faire venir. »

Il a aussi délivré 7 passes décisives, mais petit problème il a déjà joué en Ligue des Champions avec son club. Par conséquent, il ne pourra pas intégrer le groupe parisien en Coupe d’Europe. Son indemnité de transfert tournerait aux alentours des 30 millions d’euros.















A la lutte avec Chelsea, Manchester, l’Inter et la Juventus pour Kessié

Le début de saison de Franck Kessié a été impressionnant en Italie avec l’Atalanta Bergame, 6ème de Serie A. A tel point que selon la Gazzetta, Chelsea était prêt à débourser 40 millions d’euros pour obtenir les services de l’international ivoirien de 20 ans. Auteur de 4 buts et de 4 passes décisives depuis le début de la saison, le PSG semble être pourtant mieux placé pour le recruter au nez et à la barbe des Blues mais aussi de Manchester United, l’Inter Milan et la Juventus !

L’intérêt de tels clubs pour ce très jeune joueur témoigne bien de sa qualité et c’est à Paris que l’Eléphant, actuellement au Gabon avec sa sélection pour la CAN 2017 devrait prochainement évoluer pour 25 millions d’euros.