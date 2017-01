PSG : un intérêt pour Alvaro Morata ?

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Après les arrivées de Julian Draxler et Giovani Lo Celso, le Paris Saint-Germain souhaite boucler rapidement son dossier prioritaire : trouver un remplaçant à Edinson Cavani.





Des contacts avec Morata

Peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison (12 matchs, 6 titularisations, 5 buts en Liga), Alvaro Morata pourrait rejoindre le PSG. C’est en tout cas ce qu’annonce le Corriere dello Sport. Patrick Kluivert, directeur du football au PSG, aurait même pris contact avec le joueur afin d’en savoir un peu plus sur ses intentions. Un obstacle existe néanmoins à la venue du joueur dans la capitale. L’international espagnol (18 sélections) a déjà participé à 5 rencontres de Ligue des champions avec les Merengue cette saison et ne peut donc plus jouer en C1 avec une autre équipe. Par ailleurs, frustré par sa situation au Real Madrid, il serait peu probable de le voir partir pour occuper à nouveau un rôle de doublure à Paris.

Jesé de retour en Liga ?

Si le transfert venait à se réaliser, Morata serait le deuxième joueur issu de la formation madrilène à rejoindre la formation parisienne en moins d’un an, après l’arrivée de Jesé lors du dernier mercato d’été. Ce dernier, en échec sous la tunique rouge et bleue, ne devrait cependant pas faire de vieux os du côté du Parc des Princes. En contact avec la Roma et Las Palmas, Jesé pourrait finalement atterrir du côté de Valence, selon une information reprise par plusieurs médias locaux. En grande difficulté après le départ de Cesare Prandelli et la signature manquée de Simone Zaza, les dirigeants de l’actuel 17ème de Liga auraient coché le nom du milieu offensif espagnol pour tenter de se relancer.

Il y a donc très peu de chance de voir Jesé et Alvaro Morata évoluer ensemble du côté de la Porte de Saint-Cloud. D’autant plus que le second intéresse également la Juventus de Turin, où il a été prêté les deux dernières saisons, d’après le Corriere dello Sport.