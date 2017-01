PSG : quel visage du club avec Gonçalo Guedes ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pour ceux qui seraient surpris de l’arrivée prochaine de Guedes à Paris, il faut savoir que Paris suit cet attaquant portugais depuis maintenant 3 ans. Âgé de 20 ans, Gonçalo Guedes est un espoir prometteur du football portugais. Mais quelle sera sa place au sein du PSG ?



Le remplaçant de Cavani est arrivé !

Selon plusieurs médias, Gonçalo Guedes sera présent à Paris ce mercredi pour y signer son contrat. Avec lui, l’effectif d’Emery va gagner en potentiel offensif. Non pas que les champions de France en manquaient, mais avec Guedes, ils disposent d’un plan B à Edinson Cavani, l’uruguayen réalisant enfin une saison pleine.

Il est l’auteur de 20 buts quasiment à mi-saison, soit 1 de plus que pour toute la saison dernière ! Avec la venue d’un autre numéro 9, Emery va pouvoir faire souffler Cavani et le faire remplacer par un véritable avant-centre en cours de match, plutôt qu’avec Ben Arfa, dont ce n'est pas le poste. Il existait une Cavani-dépendance qui devrait cesser avec un autre attaquant capable de marquer et d'évoluer en pointe.











Guedes, un joueur complet et polyvalent

Depuis 4 ans, Paris avait pris l’habitude de recruter des stars internationales comme Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, David Luiz ou Thiago Silva. Mais le PSG se met en quête des jeunes talents amenés à devenir de grands cadors sur la scène internationale. C’est le cas avec Lo Celso (20 ans) et donc Gonçalo Guedes (20 ans). Non seulement le Portugais peut joueur avant-centre, mais il peut occuper tous les postes de l’attaque, à gauche comme à droite, en pointe ou en 9 et demi.

Avec lui tous les postes offensifs sont (au minimum) doublés : Ben Arfa, Cavani, Di Maria, Draxler, Lo Celso, Lucas, Pastore et donc Guedes. Qui plus est, le désormais ancien attaquant de Benfica est loin d’être égoïste, lui qui a déjà délivré 7 passes décisives cette saison avec le club portugais depuis le flanc droit de l'attaque où il a été souvent aligné. Détenteur d’une lourde frappe du droit, il est donc capable de marquer et de faire marquer. Annoncé comme la doublure de Cavani, il pourrait aussi se faire un trou dans le onze de départ d’Emery dans le secteur offensif aux côtés de l’Uruguayen. Les places à Paris vont coûter encore plus chers pour certains…





La composition probable du PSG avec Gonçalo Guedes :