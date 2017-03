La Quotidienne du 07/03 : Benzema doit-il revenir chez les Bleus, l'avenir de Wenger et le pari fou de Neymar

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Revivez la Quotidienne de Téléfoot du mardi 7 mars. Au programme : Karim Benzema et l'équipe de France, Arsène Wenger et le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.

C'est déjà l'heure du retour de la Quotidienne sur Téléfoot.fr. Au menu de cette deuxième édition, celle du mardi 7 mars, un programme chargé et très tricolore.

A retrouver dans la Quotidienne : Karim Benzema et ses envies d'équipe de France, un an et demi après sa dernière sélection avec les Bleus, les analyses spéciales Ligue des champions, à 24h du huitième de finale retour entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, et un focus sur l'avenir d'Arsène Wenger avec Grégoire Margotton.

Pour la partie "Perdue de Vue" : on vous donnera des nouvelles de Jesé, de Michel et du pari fou de Neymar. Restez, ça vaut le coup.

La Quotidienne Téléfoot, le menu du 07/03 :





- Le déplacement difficile du Real Madrid à Naples

- Le cas Arsène Wenger - Avec Grégoire Margotton

- Le Real Madrid en danger à Naples en C1 - Avec Grégoire Margotton

- Karim Benzema de retour en équipe de France ? - Avec Grégoire Margotton

- Le pari fou de Neymar avant FC Barcelone - PSG



- Les pronostics de Xavi et Jesé avant FC Barcelone - PSG

- Le retour aux affaires de Michel à Malaga





